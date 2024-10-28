Блок ГЄРБ-СДС знову лідирує на виборах в парламент Болгарії

За попередніми даними, коаліція партій ГЄРБ та Союзу демократичних сил вийшла на перше місце. Загалом у новий парламент Болгарії проходять сім партій.

Прозахідний правоцентристський блок партій "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" та Союз демократичних сил (ГЄРБ-СДС) знову лідирує на дострокових парламентських виборах у Болгарії, що відбулися в неділю, 27 жовтня. Про це свідчать результати підрахунку 82 відсотків бюлетенів.

Згідно з цими даними, за блок партій колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова проголосували понад 26 відсотків виборців. Друге місце займає прозахідний ліберально-консервативний альянс партії "Продовжуємо зміни" та коаліції "Демократична Болгарія", який набирає близько 15 відсотків голосів. На третьому місці - проросійська та націоналістична партія євроскептиків "Відродження", яка заручилася підтримкою майже 14% виборців.

Лідер партії ГЄРБ Бойко Борисов Фото: BGNES

Загалом до нового складу Національних зборів потрапляють сім політичних об'єднань, ще два об'єднання борються за те, щоби подолати виборчий бар'єр.

Сам Борисов назвав уже перемогу "беззаперечною" і пообіцяв докласти усіх зусиль для формування уряду. Він наголосив, що готовий іти на компроміси з усіма партіями, крім "Відродження". На попередніх виборах, у червні, очолювана колишнім прем'єр-міністром партія ГЄРБ також отримала найбільшу підтримку виборців, але не спромоглася створити стабільний уряд.

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Сьомі за три роки вибори до парламенту Болгарії

Ці вибори до парламенту Болгарії були сьомими за останні три роки. До виборчих списків були включені 19 партій, дев'ять коаліцій та один незалежний кандидат. Згідно з прогнозами, жодній із коаліцій чи партій знову не вдасться заручитися підтримкою більшості для формування уряду.

Болгарія - найбідніша країна Євросоюзу - так і не може відновити стабільність після антикорупційних протестів 2021 року, які призвели до повалення тодішнього уряду прем'єр-міністра Борисова. Політична нестабільність може поставити під загрозу вступ Болгарії до Єврозони у 2025 році та отримання цією країною багатомільярдної допомоги від Євросоюзу, зазначає агенція AFP.

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