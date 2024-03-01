Болгарія припинила імпортувати російську нафту

Болгарія з 1 березня припиняє імпортувати російську нафту, хоча до кінця поточного року її звільнили від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ. Рішення щодо цього парламент Болгарії ухвалив наприкінці 2023 року.

Болгарія з п'ятниці, 1 березня, припиняє імпортувати російську нафту, чим достроково завершує чинне для неї до кінця поточного року звільнення від заборони на ввезення енергоресурсу з РФ. Як передає агентство ЕФЕ, цього дня набуло чинності рішення парламенту країни, ухвалене наприкінці 2023 року.

Згідно з цим рішенням затверджено графік, за яким передбачалося скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, з 1 лютого - до 25 відсотків, а повне його зупинення - з 1 березня.

Болгарія і кілька інших країн Євросоюзу були звільнені від заборони на імпорт нафти з Росії до кінця 2024 року, однак уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково.

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Єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) у Болгарії належить "Лукойлу", який почав працювати в країні в жовтні 1999 року. Потужність заводу в Бургасі складає 8,8 мільйона тонн, компанія також управляє мережею з понад 500 автозаправних станцій у країні.

Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі 60-відсотковий податок на прибуток, який буде знижений до 15 відсотків лише після продажу активу. Також на підприємстві мають провести модернізацію за 500 мільйонів євро, щоб завод міг переробляти легші сорти нафти неросійського походження.

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"Лукойл" уже заявив про початок роботи з перегляду стратегії діяльності підприємств групи на території Болгарії з огляду на зміну умов. "Будуть проаналізовані різні опції із залученням міжнародних консультантів, включно із продажем бізнесу", - заявили в компанії.

Нагадаємо, 26 лютого до України з візитом перебував прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із міністрами юстиції, довкілля та енергетики країни, заступниками міністрів оборони і закордонних справ, а також главою міноборони.

Перед від'їздом болгарський прем'єр наголосив, що Болгарія підтримує "українську формулу справедливого, всеосяжного і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, а також всі зусилля для проведення всесвітнього мирного саміту за якнайширшої міжнародної підтримки".