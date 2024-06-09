Екзитполи: На виборах до парламенту Болгарії перемагає ГЄРБ

За даними екзитполів, партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова GERB посідає перше місце на шостих парламентських виборах у Болгарії за три роки.

Партія консервативного колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова ГЄРБ (GERB) посідає перше місце на дострокових парламентських виборах у Болгарії. Як передає агенція AFP у неділю, 9 червня, за даними екзитполів, партія Борисова набрала від 26 до 28 відсотків голосів.

На другому місці з 15 відсотками підтримки - ліберально-консервативний блок партій "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія" (ПЗ-ДБ). Ці вибори до парламенту були у Болгарії шостими за останні три роки.

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За оцінками оглядачів, утворення нового уряду стане у Болгарії складним процесом. Востаннє 10 місяців партія ГЄРБ Борисова правила в коаліції з ліберально-консервативним блоком ПЗ-ДБ. Їхній спільний уряд консолідувався на євроатлантичних цінностях та безумовній підтримці України у боротьбі з Росією. Після розпаду коаліції у квітні цього року малоймовірно, але не виключено, що цей урядовий альянс повториться після нинішніх виборів. Більшість оглядачів ставлять однак на коаліцію ГЄРБа та мусульманської РПС.