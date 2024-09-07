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Болгарія та Німеччина спільно закуплять ЗРК IRIS-T

Валерій Сааков
7 вересня 2024 р.

Німеччина і Болгарія посилюють оборонну співпрацю: укладено двосторонню угоду на спільне придбання ЗРК IRIS-T у межах європейської ініціативи Sky Shield.

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Пускова ЗРК IRIS-T SLM
Пускова ЗРК IRIS-T SLM (ілюстративне фото)Фото: Uwe Koch/HMB-Media/IMAGO

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) разом зі своїм болгарським колегою Атанасом Запряновим підписали угоду зі спільної закупівлю систем ППО IRIS-T. Як повідомив у суботу, 7 вересня, болгарський інформресурс Novinite, відповідний документ обидва урядовці підписали на авіабазі "Рамштайн", де напередодні проводилося засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн".

Угоду підписано у межах європейської ініціативи Sky Shield, йдеться в повідомленні. Як повідомлялося раніше, ініціатива Sky Shield спрямована на посилення ППО країн ЄС завдяки розміщенню сумісних систем протиповітряної оборони з метою створення над Європою багаторівневого "щита" ППО.

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8 серпня парламент - Національні збори - Болгарії вже схвалив придбання ЗРК IRIS-T. У Софії сподіваються посилити цими системами потенціал протиповітряної оборони Болгарії, пише Novinite.

Держдеп США схвалив продаж Нідерландам ракет на близько 700 млн доларів

6 вересня стало відомо, що Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж Нідерландам ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Sidewinder Block II та супутнього обладнання. Як повідомив сайт Управління військового співпраці міноборони США (DSCA), це відомство видало необхідні дозвільні сертифікати. Раніше уряд Нідерландів звернувся із проханням щодо придбання 246 ракет AIM-9X Sidewinder Block II та супутнього обладнання. Орієнтовна загальна вартість угоди становить 691 мільйон доларів.

Раніше уряд Нідерландів оголосив програму масштабного переозброєння й переоснащення збройних сил країни. Для реалізації задумів передбачено істотне збільшення видатків на оборону з наступного бюджетного року.

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