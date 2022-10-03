За вступ у НАТО рекордна кількість українців - соціологія

Підтримка вступу до Північноатлантичного альянсу зростає по всій Україні, в тому числі й у східних областях. Також українці одностайно підтримують вступ країни в ЄС.

Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) досягнув найвищого показника за всю історію спостережень, повідомляє в понеділок, 3 жовтня, соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування.

На референдумі вступ до НАТО підтримали б 83 відсотки респондентів, проти проголосували би чотири відсотки, не взяли б участь у голосуванні - дев'ять відсотків. У червні рівень підтримки українцями членства в Північноатлантичному альянсі становив 76 відсотків.

Вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями східних регіонів України: за - 69 відсотків, проти - дев'ять, не голосували би - 17. Однак у порівнянні з червнем, цей показник на сході країни також збільшується. Тоді за готові були проголосувати 55 відсотків, проти - 20, не прийшли би - 22.

Одностайна підтримка вступу до ЄС

Також соціологи з'ясовували рівень підтримки вступу України до Європейського Союзу. Вона є одностайною серед представників усіх регіонів і вікових груп: 86 відсотків - за, три - проти, сім - не голосували б.

Опитування провели 1-2 жовтня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед двох тисяч повнолітніх респондентів на підконтрольних територіях. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2 відсотка.

Україна форсує вступ до ЄС і НАТО

30 вересня у відповідь на анексію президентом РФ Володимиром Путіним ще частини українських територій Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Генеральний секретар альянсу наголосив, що вона має на це право, але рішення про прийняття нових членів мають ухвалити одноголосно всі країни-члени.

У червні Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС і заявила, що хоче виконати всі рекомендації до кінця року. Європейська комісія планує надати оцінку прогресу України як країни-кандидата в ЄС лише у 2023 році.