Сенатори США вимагають оголосити "вагнерівців" терористами
Степан Смишляєв
3 год. тому
Визнання "вагнерівців" терористами дозволить притягнути учасників цієї військової компанії до відповідальності за порушення прав людини. Визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією не проти і в Білому домі.
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Сенатори США Роджер Вікер від Республіканської партії та Бен Кардін від Демократичної представили у Конгресі 1 грудня двопартійний проєкт закону про притягнення до відповідальності російських найманців, повідомляється на сайті Вікера.
Цей документ зобов'язує державного секретаря США оголосити приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" іноземною терористичною організацією протягом 90 днів після ухвалення законопроєкту. Іноземними терористичними організаціями також пропонується визнати будь-які афілійовані організації або правонаступників ПВК "Вагнер".
"США мають назвати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує",- заявив Вікер. У свою чергу Кардін, який також є головою американської Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінської комісії США) зауважив, що визнання "вагнерівців" терористами "допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини".
У Байдена теж хочуть статус терористів для "Вагнера"