США можуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання визнання російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" іноземною терористичною організацією, щоби перешкодити її участі у війні в Україні та зростаючій присутності в Африці. Про це з посиланням на два джерела повідомило 29 листопада американське видання Bloomberg.

Остаточного рішення в Білому домі ще не прийняли. Визнання ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією дозволило би США розпочати кримінальне переслідування групи та її бійців групи, а також арештувати їхні активи по всьому світу.

В червні двоє колишніх співробітників Центрального розвідувального управління США закликали визнати ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією, назвавши таке рішення важливим і необхідним кроком до припинення її існування.

ПВК "Вагнера" та її засновник Євген Пригожин уже перебувають під санкціями США, а також Великобританії та Європейського Союзу.

ПВК "Вагнер" судитимуть в Лондоні за тероризм в Україні

У вересні російський бізнесмен Пригожин вперше публічно визнав, що створив ПВК "Вагнер"у 2014 році. Раніше Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна" через великий бізнес у сфері харчування, що заробляє на державних підрядах, неодноразово заперечував причетність до цієї групи. На початку лютого цього року він навіть звернувся до суду ЄС, вимагаючи видалити текст з обґрунтуванням, за яким він був внесений до санкційного списку Євросоюзу.

1 листопада юристи у Великобританії зробили перший крок до "новаторського", за їхніми словами, судового позову - проти ПВК "Вагнер" за звинуваченнями в тому, що вона займалася "тероризмом" в Україні. Позов до військової компанії та Пригожина подала група українців, які постраждали від їхніх дій. Він спрямований на отримання репарацій у мільярди доларів жертвами найманців з "Вагнера".