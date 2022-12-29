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Президент Сербії Александар Вучич
Президент Сербії Александар ВучичФото: Milos Miskov/AA/picture alliance
ПолітикаСербія

Вучич закликав сербів розібрати барикади у північному Косові

Олег Соколенко | Роман Губа
1 год. тому

Президент Сербії Александар Вучич закликав сербів, які протестують у північному Косові, розібрати барикади. Вучич, за його словами, отримав гарантії від ЄС і США, що демонстранти не зазнають переслідувань.

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Президент Сербії Александар Вучич закликав сербів, які протестують у північному Косові, розібрати барикади. Про це повідомило в середу, 28 грудня агентство Reuters з посиланням на главу сербської Канцелярії з Косово та Метохії Петара Петковича. За словами Петковича, Вучич отримав гарантії від ЄС і США, що протестувальники не будуть переслідуватися з боку косовської влади.

Раніше того ж дня стало відомо, що косовського колишнього поліціянта Деяна Пантича, який народився в Сербії, арештованого 10 грудня на прикордонному переході "Ярині" за підозрою в тероризмі, переведуть під домашній арешт. Саме арешт Пантича майже три тижні тому спричинив черговий виток напруженості. Серби, що становлять більшість населення на півночі Косова, почали зводити барикади, перекриваючи під'їзди до КПП на кордоні з Сербією. 28 грудня влада Косова перекрила найбільший КПП "Мердаре". Сербія напередодні перевела армію у режим бойової готовності.

До розрядки напруженості між сторонами закликали США та ЄС. У МЗС ФРН заявили, що, на думку Берліна, на цьому етапі слід зосередитися на зусиллях щодо розбору барикад. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виступив із твердженням, що Москва не має деструктивного впливу на ситуацію.

Як заявив Александар Вучич увечері середи, 28 грудня, серби почнуть розбирати барикади у четвер, 29 грудня, повідомляє AP.

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Загострення конфлікту між Сербією та Косово

Конфлікт між Сербією та Косово загострився у липні цього року, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи для громадян Сербії, які в'їжджають, і зажадала від сербської меншості поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала запровадження нових правил.

Наприкінці листопада верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Косово та Сербіязалагодили суперечку навколо автомобільних номерів, однак у регіоні продовжили виникати конфлікти. Так, 25 грудня зіткнення сталися у громаді Зубін-Потік, де місцеві етнічні серби протягом двох тижнів перекривали дороги. Як заявили представники місії KFOR, біля одного з їхніх патрулів невідомі відкрили стрілянину, ніхто не постраждав.

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Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість пострадянських держав, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

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