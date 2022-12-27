Сербія перевела збройні сили у стан бойової готовності

Президент Сербії Александар Вучич розпорядився про приведення сербських збройних сил у стан найвищої бойової готовності, повідомив міністр оборони країни Мілош Вучевич.

"Президент Сербії як головнокомандувач (...) наказав, щоб сербська армія була у найвищій мірі бойової готовності - готовності до застосування військової сили", - сказав Вучевич сербському державному агентству "Танюг" у понеділок, 26 грудня.

За його словами, "це піднімає країну на вищий рівень готовності до дій, які здійснює сербська армія, зберігаючи територіальну цілісність та суверенітет Сербії, захищаючи всіх громадян Сербії та запобігаючи погрому та терору проти сербів, де б вони не жили".

Напруження між Сербією та Косовим

Вучич за останні роки неодноразово переводив війська у стан підвищеної готовності та переміщував їх до кордону з Косовом. Нещодавно уряд у Белграді повідомив, що хоче розмістити солдатів та поліцейських прямо на території Косова у зв'язку з "посиленням етнічної напруги".

Раніше в Північному Косові, де мешкає велика кількість етнічних сербів, сталися вуличні заворушення та перестрілки з поліцією. Вибори мерів міст у цьому регіоні, які планували провести 18 грудня, перенесли на 23 квітня. Багато сербів заявили, що мають намір бойкотувати вибори. Необхідність у їхньому проведенні виникла на тлі чергового загострення суперечки між Сербією та Косовим щодо автомобільних номерів. Сербські мери та представники рад муніципалітетів залишили свої посади на знак протесту проти нових правил в'їзду, які збиралася запровадити Приштина.

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Косово хоче приєднатися до ЄС

15 грудня Косово подало офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу. При цьому можливих термінів вступу до ЄС наймолодшої держави Європи не передбачено. Формально Косово має лише "перспективу вступу до ЄС".

Головною перешкодою для швидкого приєднання Косова до Євросоюзу є та, що його незалежність не визнають п'ять країн-членів ЄС - Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція і Кіпр.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість пострадянських держав, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

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