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Grenzübergang zwischen Kosovo und Serbien bei Merdare
Фото: Visar Kryeziu/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСербія

ЄС: Сербія та Косово домовилися про пересування громадян

Олена Перепадя
19 хв. тому

Сербія та Косово домовились про вільне пересування громадян через кордон і поклали край конфлікту, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

https://www.dw.com/uk/es-serbia-ta-kosovo-domovilisa-pro-vilne-peresuvanna-gromadan/a-62952538

Сербія та Косово досягли угоди про залагодження конфлікту щодо пересування громадян через кордон. "У нас є угода", - написав увечері суботи, 27 серпня, у Twitter верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, під час переговорів за сприянням ЄС Сербія погодилася скасувати документи для в'їзду для власників косовських посвідчень особи, а офіційна Приштина висловила готовність не запроваджувати обмеження для громадян Сербії.

"Косовські серби, як і решта громадян, зможуть вільно подорожувати між Косовом та Сербією, використовуючи свої посвідчення особи", - зазначив Боррель і додав, що ЄС отримав відповідні гарантії від прем'єр-міністра Республіки Косово Альбіна Курті.

Глава дипломатії ЄС назвав цю угоду "європейським рішенням" та привітав лідерів Сербії та Косова з врегулюванням конфлікту.

Конфлікт Сербії та Косова

Конфлікт між Сербією та Косовим вкотре загострився наприкінці липня, коли Приштина вирішила зобов'язати громадян Сербії отримувати тимчасові документи при в'їзді в Косово. Також там вимагали перереєструвати автомобілі та заміняти автомобільні номерні знаки, видані в Сербії сербам, які проживають на півночі Косова.

На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала запровадження нових правил до 1 вересня. Переговори президента Сербії Александара Вучича та прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті за посередництва ЄС у середині серпня завершилися безрезультатно.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість пострадянських держав, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

Сербія прагне вступу до ЄС і у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косовом. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує Росія.

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