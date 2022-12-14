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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Косова Вьоса ОсманіФото: Office of the Kosovo presidency
ПолітикаКосово

Косово подало заявку на вступ до ЄС

Тетяна Кирилюк | Сергій Ромашенко
20 хв. тому

Заявку на вступ до ЄС 14 грудня підписала президентка, прем'єр та спікер парламенту Косова.

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Республіка Косово офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу. Відповідний документ підписали президентка Косова Вьоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Кон'юфка в середу, 14 грудня, у столиці країни Приштині.

Експерти зазначають, що для наймолодшої держави Європи це скоріше символічний акт, оскільки можливих термінів вступу до ЄС держави, що здобула незалежність 2008 року, навіть не передбачено. Формально Косово має лише "перспективу вступу до ЄС". Наразі не обговорюється навіть можливість надання Косово статусу кандидата в члени ЄС.

Головною перешкодою для швидкого приєднання Косова до Євросоюзу є те, що його незалежність не визнають п'ять країн-членів ЄС - Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція і Кіпр.

Того ж дня країни-члени ЄС та Європарламент ухвалили програму дій щодо скасування візового режиму з Косово, повідомляє агенція AFP.  Як зазначається у заявах Європарламенту та Європейської Ради, нові правила, що дозволяють громадянам Косова відвідувати країни Євросоюзу без віз та перебувати на їхній території протягом 90 днів протягом року, набудуть чинності з січня 2024 року.

Читайте також: Косово і Сербія: компроміс чи нове загострення?

Одностороннє проголошення незалежності

У минулому Косово, населене переважно етнічними албанцями, входило до складу Югославії, а потім Сербії. На тлі сербських репресій проти цивільного населення Косова НАТО 1999 року бомбардувала Сербію і Чорногорію. Після цього сербські силові структури та органи влади покинули Косово, і цей регіон перейшов під управління місії ООН.

У лютому 2008 року парламент Косова в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії. Понад сто країн, включно з Німеччиною, визнали Косово незалежною державою. Їхній приклад, однак, не наслідували Росія, Китай, Сербія і п'ять країн Євросоюзу. Офіційний Київ також не визнає незалежності країни. 

Сербія досі має територіальні претензії щодо Косова. Це сприяє ескалації ситуації у північній частині Косова, де проживають переважно серби. 

Як ЄС давав Україні статус кандидата на вступ

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