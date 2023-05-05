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Після двох збройних нападів у Сербії оголосили триденну жалобу за загиблими
Після двох збройних нападів у Сербії оголосили триденну жалобу за загиблимиФото: Antonio Bronic/REUTERS
СуспільствоСербія

Два масових убивства поспіль: Сербія анонсує "роззброєння"

Віолетта Чайковська
3 год. тому

За останні три дні підліток убив дев'ятьох у школі Белграда, а чоловік розстріляв вісьмох у селі біля столиці. Влада Сербії анонсувала мораторій на нову зброю, посилені перевірки власників і підвищену охорону шкіл.

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Президент Сербії Александар Вучич після двох масових розстрілів у країні цього тижня анонсував у п'ятницю, 5 травня, низку заходів для посилення контролю над зброєю.

Він запропонував "практичне роззброєння" Сербії: запровадження мораторію на видачу нових дозволів на зброю незалежно від її типу та частіші медичні й психологічні перевірки нинішніх власників зброї, повідомляє агентство Reuters.

Вучич: Розстріл у селі - "терористична атака проти всіх нас"

Пізно ввечері 4 травня, проїжджаючи на авто селом за 60 кілометрів від столиці Сербії Белграда, чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї, вбивши вісьмох людей і поранивши ще 13.

До пошуку злочинця залучили 600 поліцейських і гелікоптер, пише агенція AFP. Вранці наступного дня його затримали. Нападником виявився 21-річний чоловік.

Вучич назвав розстріл "терористичною атакою" та "атакою проти всіх нас". У Сербії оголошений триденний траур за загиблими.

Вучич: Розстріл школярів - "один з найважчих днів" в історії Сербії

3 травня семикласник, взявши пістолет свого батька, відкрив вогонь по учнях школи в центрі Белграда. Загинув охоронець і вісім школярів, шість дітей та вчитель були поранені.

Батьків 13-річного учня затримали. Самого неповнолітнього помістять у психіатричну лікарню.

Вучич назвав цей напад "одним із найважчих днів" в новітній історії країни. Він також повідомив, що уряд найме 1200 поліцейських для підвищення безпеки в школах.

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