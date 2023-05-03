Стрілянина у Белграді: підлітка помістять у психлікарню

13-річний хлопчик убив вісьмох учнів та охоронця школи у столиці Сербії Белграді. Поліція заарештувала його батьків.

13-річного хлопчика, який убив дев'ятьох людей в початковій школі в столиці Сербії Белграді, помістять у психіатричну лікарню. Про це у середу, 3 травня, заявив президент країни Александар Вучич, повідомляє Reuters.

Вучич повідомив, що батьки хлопчика заарештовані. "На даний момент хлопчик знаходиться в спеціальному місці, і його помістять в спеціальне відділення психіатричної клініки", - сказав Вучич журналістам.

Підліток відкрив вогонь по учнях школи в столиці Сербії у середу, 3 травня. Жертвами стрілянини стали вісім учнів та охоронець школи. Ще шість підлітків і один із учителів зазнали поранень, повідомляли сербські державні ЗМІ з посиланням на міністерство вунтрішніх справ країни.

За інформацією поліції, семикласник використав пістолет свого батька. У рюкзаку підлітка правоохоронці також знайшли запальні пристрої.

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