13-й піліток убив дев'ятьох людей Фото: Darko Vojinovic/AP/picture-alliance
ЗлочинністьСербія
Стрілянина у Белграді: підлітка помістять у психлікарню
Дар'я Нинько
1 год. тому
13-річний хлопчик убив вісьмох учнів та охоронця школи у столиці Сербії Белграді. Поліція заарештувала його батьків.
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13-річного хлопчика, який убив дев'ятьох людей в початковій школі в столиці Сербії Белграді, помістять у психіатричну лікарню. Про це у середу, 3 травня, заявив президент країни Александар Вучич, повідомляє Reuters.
Вучич повідомив, що батьки хлопчика заарештовані. "На даний момент хлопчик знаходиться в спеціальному місці, і його помістять в спеціальне відділення психіатричної клініки", - сказав Вучич журналістам.