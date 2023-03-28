У США шестеро людей загинули під час стрілянини у школі

У місті Нешвіл, США, жінка влаштувала стрілянину школі, в якій колись вчилася. В результаті загинули троє дітей та троє дорослих. Президент США Джо Байден хоче посилити закони про володіння зброєю.

Троє дітей і троє дорослих вбиті внаслідок стрілянини в понеділок, 27 березня, у християнській приватній школі The Covenant School у місті Нешвіл в американському штаті Теннессі. За даними поліції, 28-річна нападниця Одрі Гейл ретельно спланувала напад та мала намір влаштувати стрілянину і в інших місцях. Поліція застрелила її на місці.

Як повідомив голова поліції міста Джон Дрейк, озброєна двома ґвинті́вками та пістолетом нападниця була випускницею школи. У коментарі телеканалу NBC він зазначив, що у неї виявили "маніфест" із зазначенням інших цілей для нападу, а також план будівлі школи з позначенням усіх виходів та іншими позначками. З цього поліція зробила висновок, що напад міг бути спланований заздалегідь.

Загиблі діти були віком від 8 до 9 років, дорослі - віком від 60 років до 61 року. Серед жертв нападу також була і директорка школи Кетрін Кунс. За даними NBC, на території школи за день може перебувати близько 210 учнів та 40 співробітників.

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Байден закликав до посилення законів про володіння зброєю

Президент США Джо Байден подякував поліції за роботу і засудив рівень насилля, спричинений вогнепальною зброєю у країні. "Це просто божевілля. Це роздирає душу нашої нації", - сказав він.

Він закликав Конгрес повернути заборону на володіння штурмовими ґвинті́вками, яка діяла у США з 1994 до 2004 років.