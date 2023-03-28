Школа у Нешвілі, США, де відбулася стрілянина 27 березняФото: Seth Herald/AFP/Getty Images
ЗлочинністьСполучені Штати Америки
У США шестеро людей загинули під час стрілянини у школі
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
У місті Нешвіл, США, жінка влаштувала стрілянину школі, в якій колись вчилася. В результаті загинули троє дітей та троє дорослих. Президент США Джо Байден хоче посилити закони про володіння зброєю.
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Троє дітей і троє дорослих вбиті внаслідок стрілянини в понеділок, 27 березня, у християнській приватній школі The Covenant School у місті Нешвіл в американському штаті Теннессі. За даними поліції, 28-річна нападниця Одрі Гейл ретельно спланувала напад та мала намір влаштувати стрілянину і в інших місцях. Поліція застрелила її на місці.
Як повідомив голова поліції міста Джон Дрейк, озброєна двома ґвинті́вками та пістолетом нападниця була випускницею школи. У коментарі телеканалу NBC він зазначив, що у неї виявили "маніфест" із зазначенням інших цілей для нападу, а також план будівлі школи з позначенням усіх виходів та іншими позначками. З цього поліція зробила висновок, що напад міг бути спланований заздалегідь.
Загиблі діти були віком від 8 до 9 років, дорослі - віком від 60 років до 61 року. Серед жертв нападу також була і директорка школи Кетрін Кунс. За даними NBC, на території школи за день може перебувати близько 210 учнів та 40 співробітників.