В Україні планують дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї

Верховна Рада України планує дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї. За ухвалення відповідного законопроєкту №5708 за основу проголосували 274 народні депутати на пленарному засіданні в середу, 23 лютого.

Зокрема, законопроєкт пропонує визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброї.

Документ також передбачає розроблення порядку видачі медичної довідки (висновку) про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю, створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з виробництвом кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок.

Співавтор законопроєкту депутат від "Слуги народу" Іван Юнаков законопроєкту Іван Юнаков пояснив, що закон дозволить лише кілька категорій цивільної вогнепальної зброї для населення.

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Єдиний реєстр цивільної зброї

Автори проєкту закону пропонують також розробити порядок створення та ведення єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї, визначити загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї.

Законопроєктом визначається, що в Україні цивільна вогнепальна зброя поділятиметься на такі категорії: А - автоматична вогнепальна зброя; В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична); С - короткоствольна вогнепальна зброя, (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї); D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя та Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

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Крім того, передбачається використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту, врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України та передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.