Закон про обіг зброї: українці готові, а депутати - ні? (відео)

У Верховній Раді обговорюють два законопроєкти про зброю. Обидва розподіляють її за категоріями та вводять вікові обмеження для володіння пістолетами, запроваджують для цивільних громадян посвідчення власників зброї та техпаспорт. Крім того, обидва законопроєкти передбачають, що придбати бойовий пістолет зможуть лише після навчальних курсів та й то, лише ті, хто має 5-річний стаж володіння іншою зброєю. Наприклад, мисливською рушницею. Втім, мають законопроєкти і ключові відмінності. Так закон, ініційований депутатами фракції "Слуга народу", виступає за заборону носити вогнепальну зброю на вулиці. Що й до чого - дивіться у відео DW:



