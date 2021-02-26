 Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2021

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Політика й суспільство

Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.

Правоекстремісти ФРН критикують санкції проти Росії, а Євромайдан називають путчем

Правоекстремісти ФРН критикують санкції проти Росії, а Євромайдан називають "путчем"

Депутатка від Лівої партії Мартіна Реннер стверджує, що німецьких правих приваблює можливість робити за кордоном те, що заборонено в Німеччині - від навчання, як поводитися з вогнепальною зброєю, до участі у бойових діях. Сьогодні це Україна, через три роки може бути якась інша країна, каже політикиня. Що їй відповіли на депутатський запит в уряді ФРН - дивіться в сюжеті DW:

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Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео)

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.  

Соцмережі - меми як інструмент радикалізму в інтернеті

Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.  

Праві популісти у парламентах вже 20 країн ЄС (відео)

Останньою успіху добилася "Альтернатива для Німеччини", яка буде третьою найпотужнішою силою у Бундестазі. Які ще країни Євросоюзу мають серед парламентаріїв правопопулістів?  

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Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.

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Докладно

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Євродепутатка: У ЄС є "симпатії" до санкцій щодо Медведчука

Інтерв'ю з Віолою фон Крамон про те, як у ЄС ставляться до санкцій щодо Медведчука та телеканалів.  

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Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

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