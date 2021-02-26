Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Депутатка від Лівої партії Мартіна Реннер стверджує, що німецьких правих приваблює можливість робити за кордоном те, що заборонено в Німеччині - від навчання, як поводитися з вогнепальною зброєю, до участі у бойових діях. Сьогодні це Україна, через три роки може бути якась інша країна, каже політикиня. Що їй відповіли на депутатський запит в уряді ФРН - дивіться в сюжеті DW: