Україна і німецькі неонацисти: що відомо уряду Німеччини (відео)

Які зв'язки німецькі праворадикали мають з однодумцями в Україні? З відповідним запитом до уряду Німеччини звернулась фракція Лівої партії в Бундестазі. Чому ініціатори запиту розчаровані, з'ясувала DW.
Депутатка від Лівої партії Мартіна Реннер стверджує, що німецьких правих приваблює можливість робити за кордоном те, що заборонено в Німеччині - від навчання, як поводитися з вогнепальною зброєю, до участі у бойових діях. Сьогодні це Україна, через три роки може бути якась інша країна, каже політикиня. Що їй відповіли на депутатський запит в уряді ФРН - дивіться в сюжеті DW:
Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.
Меми, фотографії і відео в соціальних мережах можуть бути на перший погляд веселими. Чимало з них, однак, мають серйозне підґрунтя, а радикали можуть використовувати їх для досягнення власних цілей.