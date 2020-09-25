Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео)

У німців немає фундаментального права на носіння вогнепальної зброї, як, наприклад, у США згідно з другою поправкою до Конституції. Все регулює суворий Waffengesetz - закон про зброю. Автоматична вогнепальна зброя у приватних руках у ФРН заборонена. Напівавтоматичну дозволено мати мисливцям, стрілкам-спортсменам, професійним охоронцям та колекціонерам. Німці мають 5 з половиною мільйонів одиниць легальної зброї на руках.