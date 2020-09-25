 Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео) | Усі сюжети | DW | 27.09.2020

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Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео)

Мільйон німців володіє п'ятьма з половиною мільйонами одиниць легальної вогнепальної зброї. Як придбати ствол у ФРН? Які правила зберігання та зброярські традиції? Дивіться "Відкривай Німеччину"!

Михайло Малий

Михайло Малий

У німців немає фундаментального права на носіння вогнепальної зброї, як, наприклад, у США згідно з другою поправкою до Конституції. Все регулює суворий Waffengesetz - закон про зброю. Автоматична вогнепальна зброя у приватних руках у ФРН заборонена. Напівавтоматичну дозволено мати мисливцям, стрілкам-спортсменам, професійним охоронцям та колекціонерам. Німці мають 5 з половиною мільйонів одиниць легальної зброї на руках. 

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Аудіо й відео до теми

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