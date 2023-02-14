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Поліція Мічігану на місці злочинуФото: Jakkar Aimery/Detroit News/AP/picture alliance
ЗлочинністьСполучені Штати Америки

Стрілянина в університеті США: троє жертв, є тяжко поранені

Ольга Журавльова | Сергій Ромашенко
1 год. тому

Нападник вiдкрив вогонь на територiї кампусу в унiверситетi штату Мiчиган. П'ятеро поранених у критичному стані.

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У США внаслідок стрілянини в університеті штату Мічиган загинули три людини, ще п'ятеро дістали поранення і перебувають у критичному стані, повідомила місцева поліція у вівторок, 14 лютого. Чоловік відкрив вогонь на території університетського кампусу близько восьмої години вечора за місцевим часом. Потім він перейшов у сусідню будівлю, де продовжив стрілянину.

Поліція оприлюднила фото підозрюваного - 43-річного невисокого чорношкірого чоловіка в червоному взутті, джинсовій куртці та бейсбольній кепці. За даними правоохоронців, він жодним чином не пов'язаний з університетом.

Нападник вчинив самогубство

На місце події швидко прибули сотні поліцейських. За останніми даними, нападник наклав на себе руки. "Підозрюваного виявили за межами кампуса. Судячи з усього, він помер від поранень, які сам собі заподіяв. Загрози для кампусу більше немає", - повідомила поліція навчального закладу у Twitter.

Адміністрації університету скасувала всі заходи на території кампуса на найближчі 48 годин.

У США стрілянина у школах та університетах - часте явище, що стається на тлі ліберальних законів про вогнепальну зброю в цій країні, зауважує агенція AFP. Так, у травні 2022 року, в початковій школі в Увальді, штат Техас, було вбито 21 людину.

Читайте також: Стрілянина в клубі поблизу Лос-Анджелеса: є вбиті й поранені

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