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Поліція поблизу місця нападу в КаліфорніїФото: Jae C. Hong/AP/picture alliance
ЗлочинністьСполучені Штати Америки

Стрілянина поблизу Лос-Анджелеса: є вбиті й поранені

Валерій Сааков
2 год. тому

Озброєний чоловік увірвався в танцювальний клуб у передмісті Лос-Анджелеса й влаштував стрілянину. Внаслідок нападу щонайменше 10 людей загинуло, ще 10 - зазнали поранень, кажуть у поліції.

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У розташованому поблизу Лос-Анджелеса місті Монтерей-Парк озброєний нападник увірвався в ніч на неділю, 22 січня, в один з місцевих танцклубів і вчинив там стрілянину. За даними місцевої поліції, унаслідок нападу 10 осіб загинули на місці, ще десятеро потерпілих дістали поранень різного ступеню тяжкості, передає інформагенція Associated Press.

Напад відбувся під час святкування Нового року за місячним календарем. У поліції додали, що потерпілих з пораненнями доставили до лікарень, їхній стан - від стабільного до критичного. Жодних подробиць щодо особи нападника, а також зброї, яку він застосував, у поліції не повідомили. Так само правоохоронці не озвучили жодних припущень щодо того, чи знав стрілець когось із присутніх під час святкування та чи був це злочин на ґрунті ненависті.

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Монтерей-Парк - місто з населенням близько 60 000 осіб, розташоване в східній частині передмістя Лос-Анджелеса. Більшість його мешканців - іммігранти з Азії або їхні нащадки, переважно китайці. У цьому місті китайська мова дуже поширена, так само тут відзначають китайські свята, а в місцевих кінотеатрах показують китайські фільми.Танцювальна зала в центрі міста Монтерей-Парк розташована всього за кілька кварталів від мерії на головній вулиці міста - Гарві-авеню.

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Нинішня трагедія стала не лише п'ятим масовим вбивством у США з початку року, але й найсмертоноснішим з 24 травня 2022 року, коли в початковій школі в Увальді, штат Техас, було вбито 21 людину, повідомляє Associated Press з посиланням на статистику випадків масових вбивств у США, яку інформагенція веде спільно з виданням USA Today.

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