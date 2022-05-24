У Техасі 14 дітей загинули внаслідок стрілянини у початковій школі

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Внаслідок стрілянини, влаштованої 18-річним зловмисником у початковій школі техаського міста Ювалде, загинули 15 людей, у тому числі один учитель.
Внаслідок стрілянини, влаштованої 18-річним юнаком у початковій школі Robb Elementary School міста Ювалде у штаті Техас у вівторок, 24 травня, загинули 15 людей, у тому числі один учитель, а також діти віком від 5 до 11 років. Про це повідомляє губернатор штату Грег Абботт.
За його словами, підозрюваний - житель міста Ювалде Сальвадор Ромас - також загинув. Імовірно, його вбили співробітники служби реагування. Повідомляється, що зловмисник діяв наодинці.
Про подію було поінформовано президента США Джо Байдена, підтвердили у пресслужбі Білого дому. Байдену повідомлятимуть всю нову інформацію про інцидент "мірою її надходження", додала заступниця прессекретаря Карін Жан-П'єр.
Поліція оглядає місце події та проводить першочергові слідчі дії. Тим часом американська медіакомпанія CBS повідомляє, що до розслідування підключилося ФБР.