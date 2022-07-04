Стрілянина на параді поблизу Чикаго: не менше шести людей загинули, 24 поранені

Щонайменше шестеро людей загинули й 24 отримали поранення в понеділок, 4 липня, внаслідок стрілянини на параді з нагоди Дня незалежності США в Гайленд-Парку, передмісті Чикаго. Підозрюваний, ймовірно, відкрив вогонь з даху, повідомила поліція Гайленд-Парку.

Її представник Кріс О'Ніл, який узяв на себе керівництво операцією на місці події, закликав жителів довколишніх центральних районів залишатися в укриттях, поки триває розшук підозрюваного. У районі НС було виявлено рушницю, з якої, можливо, і вели стрілянину.

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Очевидці описали підозрюваного як "білого чоловіка віком від 18 до 20 років".

"Багато правоохоронців відреагували на подію й оточили периметр навколо центру Гайленд-Парку", - повідомили в адміністрації міста з населенням близько 30 тисяч осіб. Гайленд-Парк розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від центру Чикаго.

Байден готовий протистояти "епідемії насильства"

На подію відреагував президент США Джо Байден, який запевнив, що "шокований від безглуздого збройного насильства, що знову завдала лиха американському суспільству". "Я не збираюся здаватися у боротьбі з цією епідемією збройного насильства", - заявив Байден.

Посилення контролю над обігом зброї

Ще 25 червня Байден підписав закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Документ передбачає запровадження суворіших перевірок перед продажем зброї особам віком до 21 року, а також виділення 15 мільярдів доларів на фінансування послуг з охорони психічного здоров'я громадян та підвищення рівня безпеки навчальних закладів. Крім того, він забороняє особам, засудженим за домашнє насильство, протягом п'яти років купувати вогнепальну зброю та передбачає виділення штатам 750 мільйонів доларів у вигляді грантів на програми кризового втручання.

Випадки масових вбивств почастішали

Закон було ухвалено на тлі випадків масових вбивств із застосуванням вогнепальної зброї що почастішали в країні. Так, 24 травня в початковій школі міста Ювалде в штаті Техас в результаті стрілянини загинули 19 дітей і троє дорослих, разом із самим нападником.

Незадовго до цього, 15 травня, 18-річний білий чоловік застрелив 10 темношкірих у супермаркеті місті Баффало у штаті Нью-Йорк.

11 червня в Вашингтоні та ще 300 містах США відбулися багатотисячні мітинги прихильників обмеження вільного продажу зброї.