 Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2022

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Новини

Стрілянина в метро Нью-Йорка: щонайменше 13 поранених

В годину пік на станції в Брукліні невідомий відкрив вогонь по пасажирам. Як пише AP, щонайменше п'ятеро людей загинули, 13 зазнали поранень.

Наслідки стрілянини в метро

Наслідки стрілянини в метро

Унаслідок стрілянини на станції метро "36-та вулиця" у Нью-Йорку у вівторок, 12 квітня, постраждали не менше 13 людей, повідомили поліція та пожежна служба. Активних вибухових пристроїв на станції у нью-йоркському районі Бруклін не виявили, написала поліція у Twitter. Водночас правоохоронці закликали мешканців уникати району довкола станції.

Водночас, за даними AP, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, втім наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Поліція розшукує підозрюваного, який, за попередніми даними, був у помаранчевому робочому жилеті та у протигазі.

Про інцидент поінформований президент США Джо Байден, представники Білого дому перебувають у контакті з мером Нью-Йорка Еріком Адамсом та поліцією. Раніше агентство AFP з посиланням на представника пожежної служби написало про виявлення кількох ймовірних вибухових пристроїв.

 

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