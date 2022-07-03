Стрілянина в Копенгагені: поліція повідомила про кількох загиблих

Унаслідок стрілянини в торговельному центрі Field's у Копенгагені кілька людей загинуло і поранено. Такі дані представник поліції данської столиці навів під час пресконференції увечері неділі, 3 липня.

Одну людину затримано. Йдеться про 22-річного данця, зазначив речник поліції. За його словами, ознак, що вказують на наявність інших стрільців, немає.

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Незабаром після стрілянини до місця події було стягнуто велику кількість правоохоронців. Над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців - зв'язатися із правоохоронними органами.

Люди тікають із торгового центру Field's

Торговельний центр Field's розташований на острові Амаґер. Цей квартал розташований між центром столиці та міжнародним аеропортом "Каструп".

Реакція міськвлади: Ситуація "вкрай серйозна"

Мерка Копенгагена Софі Гесторп Андерсен висловила глибоке занепокоєння через інцидент. "Ми поки точно не знаємо, скільки поранених чи загиблих", але ситуація "вкрай серйозна", написала вона у Twitter незабаром після перших повідомлень про напад. Міська влада перебуває у тісному контакті з поліцією, запевнила Андерсен.