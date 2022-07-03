Стрілянина в Копенгагені: поліція повідомила про кількох загиблих

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До місця стрілянини в торговельному центрі Field's у данській столиці було стягнуто значні сили поліції. Є загиблі та поранені. Правоохоронці повідомили про затримання однієї особи.
Унаслідок стрілянини в торговельному центрі Field's у Копенгагені кілька людей загинуло і поранено. Такі дані представник поліції данської столиці навів під час пресконференції увечері неділі, 3 липня.
Одну людину затримано. Йдеться про 22-річного данця, зазначив речник поліції. За його словами, ознак, що вказують на наявність інших стрільців, немає.
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Незабаром після стрілянини до місця події було стягнуто велику кількість правоохоронців. Над будівлею кружляв гелікоптер. Поліція закликала мешканців уникати район інциденту, а очевидців - зв'язатися із правоохоронними органами.
Торговельний центр Field's розташований на острові Амаґер. Цей квартал розташований між центром столиці та міжнародним аеропортом "Каструп".
Мерка Копенгагена Софі Гесторп Андерсен висловила глибоке занепокоєння через інцидент. "Ми поки точно не знаємо, скільки поранених чи загиблих", але ситуація "вкрай серйозна", написала вона у Twitter незабаром після перших повідомлень про напад. Міська влада перебуває у тісному контакті з поліцією, запевнила Андерсен.
У торговельному центрі в американській Колумбії пролунали постріли. Мінімум десять людей отримали вогнепальні поранення, ще двоє - травми. Поліція затримала трьох підозрюваних.