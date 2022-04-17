 Стрілянина в торговельному центрі Південної Кароліни: 12 постраждалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2022

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Новини

Стрілянина в торговельному центрі Південної Кароліни: 12 постраждалих

У торговельному центрі в американській Колумбії пролунали постріли. Мінімум десять людей отримали вогнепальні поранення, ще двоє - травми. Поліція затримала трьох підозрюваних.

Стрілянина в торговельному центрі в США

Щонайменше десять людей отримали вогнепальні поранення, ще двоє - травми внаслідок стрілянини у торговельному центрі Columbiana Centre в американській Колумбії (штат Південна Кароліна). Як повідомив у суботу, 16 квітня, начальник поліції Колумбії Вільям Холбрук, затримано трьох людей з вогнепальною зброєю, як мінімум один з них вів стрілянину.

"Ми не думаємо, що йшлося про випадковий збіг. Припускаємо, що вони були знайомі один з одним, і щось стало приводом для стрілянини", - зазначив керівник правоохоронців.

Вісім постраждалих доставлено до лікарні, двоє з них - у критичному стані. Поранені - віком від 15 до 73 років, уточнило агентство AP.

"Безглуздий акт насильства"

Поліція оточила місце події та на деякий час заборонила проїзд транспорту прилеглими вулицями. У найближчому готелі почали збиратися ті, що вибігли, а також евакуйовані з торговельного центру та члени їхніх сімей.

У пресслужбі Columbiana Centre вже назвали подію "безглуздим актом насильства". Мотиви встановлюються.

Епізоди зі стріляниною у торговельних центрах

З початку тижня в США було зафіксовано кілька епізодів зі стріляниною в торговельних центрах або неподалік від них - у нью-йоркському Брукліні, а також біля іншого магазину в Південній Кароліні.

12 квітня внаслідок стрілянини на станції метро "36-та вулиця" у Нью-Йорку постраждали щонайменше 23 особи. За словами голови департаменту міської поліції Кічант Сьюелл, було затримано 62-річного підозрюваного, він не чинив опору. Чоловіку висунуто звинувачення за статтею про "терористичний або інший насильницький напад" у громадському транспорті.

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