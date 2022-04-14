Поліція Нью-Йорка затримала підозрюваного у стрілянині у метро міста, внаслідок якого 10 осіб отримали вогнепальні поранення. "Ми взяли його", - повідомив у середу, 13 квітня, на пресконференції мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

62-річного підозрюваного Френка Д. було затримано на вулиці, при затриманні він не чинив опору. Чоловікові висунуто обвинувачення за статтею про "терористичний або інший насильницький напад" у громадському транспорті. Постати перед судом він має у четвер, 14 квітня. Мотиви його дій залишаються незрозумілими.

10 людей отримали вогнепальні поранення

Вранці 12 квітня в годину пік один із пасажирів метро одягнув протигаз, відкрив дві каністри, з яких повалив дим, і відкрив стрілянину в поїзді, а потім продовжив її на платформі станції "36 вулиця" в нью-йоркському районі Бруклін. 10 людей отримали вогнепальні поранення та ще 13 постраждали від диму або були травмовані під час втечі.

Підозрюваний Френк Д. раніше вже 12 разів затримувався поліцією штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі, серед іншого, за звинуваченнями у сексуальних злочинах, володінні інструментами для злому та порушенням громадського порядку. У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.