 Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2022

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Новини

Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії

Унаслідок стрілянини, відкритої невідомими по перехожих у місті Сакраменто, загинули 6 людей, ще 12 отримали поранення. Поліція розшукує двох нападників.

На місці стрілянини у Сакраменто

На місці стрілянини у Сакраменто

Унаслідок стрілянини по перехожих, вчиненої вранці в неділю, 3 квітня, зловмисниками у місті Сакраменто (штат Каліфорнія), загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Поліція продовжує пошуки винних. За останніми даними, йдеться про двох нападників.

На момент публікації матеріалу DW у зв'язку із цим інцидентом ще не було проведено жодного затримання.

Стрілянину скоїли в районі міста, де розташовано безліч барів та нічних клубів. Оскільки ці заклади закриваються о другій годині ночі, на вулицях було багато людей. Повідомляється, що серед жертв - троє чоловіків та троє жінок. За словами речника поліції Сакраменто Зака ​​Ітона, процес реконструкції подій, що передували нападу, виявився настільки складним, що тіла жертв необхідно було залишити на вулиці протягом кількох годин.

Цей інцидент став уже другим випадком масової стрілянини у столиці штату Каліфорнія за останні п'ять тижнів.

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