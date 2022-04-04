Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії

Унаслідок стрілянини по перехожих, вчиненої вранці в неділю, 3 квітня, зловмисниками у місті Сакраменто (штат Каліфорнія), загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Поліція продовжує пошуки винних. За останніми даними, йдеться про двох нападників.

На момент публікації матеріалу DW у зв'язку із цим інцидентом ще не було проведено жодного затримання.

Стрілянину скоїли в районі міста, де розташовано безліч барів та нічних клубів. Оскільки ці заклади закриваються о другій годині ночі, на вулицях було багато людей. Повідомляється, що серед жертв - троє чоловіків та троє жінок. За словами речника поліції Сакраменто Зака ​​Ітона, процес реконструкції подій, що передували нападу, виявився настільки складним, що тіла жертв необхідно було залишити на вулиці протягом кількох годин.

Цей інцидент став уже другим випадком масової стрілянини у столиці штату Каліфорнія за останні п'ять тижнів.