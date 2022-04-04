Поліція розшукує винуватців стрілянини у столиці Каліфорнії

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Унаслідок стрілянини, відкритої невідомими по перехожих у місті Сакраменто, загинули 6 людей, ще 12 отримали поранення. Поліція розшукує двох нападників.
Унаслідок стрілянини по перехожих, вчиненої вранці в неділю, 3 квітня, зловмисниками у місті Сакраменто (штат Каліфорнія), загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Поліція продовжує пошуки винних. За останніми даними, йдеться про двох нападників.
На момент публікації матеріалу DW у зв'язку із цим інцидентом ще не було проведено жодного затримання.
Стрілянину скоїли в районі міста, де розташовано безліч барів та нічних клубів. Оскільки ці заклади закриваються о другій годині ночі, на вулицях було багато людей. Повідомляється, що серед жертв - троє чоловіків та троє жінок. За словами речника поліції Сакраменто Зака Ітона, процес реконструкції подій, що передували нападу, виявився настільки складним, що тіла жертв необхідно було залишити на вулиці протягом кількох годин.
Цей інцидент став уже другим випадком масової стрілянини у столиці штату Каліфорнія за останні п'ять тижнів.
Жертвами стрілянини в нідерландському місті Зволле стали дві особи з турецьким корінням, повідомляють ЗМІ. Зловмиснику вдалося втекти.
Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.