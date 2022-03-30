Стрілянина поблизу Тель-Авіва: є загиблі

П'ятеро людей загинуло внаслідок низки нападів із застосуванням вогнепальної зброї в Ізраїлі. Напади було скоєно в ніч на середу, 30 березня, неподалік від міста Тель-Авів, повідомили в місцевих рятувальних службах. Постріли пролунали в населеному ультраортодоксальними юдеями місті Бней-Брак, а також у сусідньому місті Рамат-Ган.

Згідно з наявними повідомленнями, невідомий проїхав машиною і відкрив вогонь по перехожих. Згодом ізраїльська поліція повідомила, що сили безпеки вбили нападника. Утім, про особу нападника поки що в органах влади нічого не повідомили. Водночас за даними низки ізраїльських ЗМІ, до нападів причетний палестинець із окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан, який провів чотири роки у ізраїльських в'язницях.

Палестинська влада засудила напад, а Беннет скликає керівництво силовиків

Тим часом президент Палестини Махмуд Аббас, який очолює владу Західного берега річки Йордан, різко засудив нинішній теракт. "Вбивство палестинських та ізраїльських цивільних осіб призведе тільки до подальшого погіршення ситуації, у той час, як ми всі прагнемо стабільності", - сказав Аббас у заяві, цитує інформагенції AFP.

Місця нападів оточені загонами сил безпеки й поліцейських

Останнім часом Ізраїль переживає хвилю насильства. Нинішні інциденти - третя за тиждень серія нападів із застосуванням вогнепальної зброї або ножів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який очолює ідеологічно розрізнений коаліційний уряд - від єврейських націоналістів до арабів, заявив, що країна "зіштовхнулася з хвилею вбивчого... тероризму", а сам сплеск насильства є "неприйнятним". Беннетт заявив, що скликає екстрену нараду за участі найвищих посадовців з органів безпеки для розгляду й обговорення ситуації.