 В Ізраїлі четверо людей убито внаслідок нападу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

В Ізраїлі четверо людей убито внаслідок нападу

Чоловік збив машиною велосипедиста і з ножем атакував мирних громадян у місті Беер-Шева, після чого його застрелили. Нападник міг бути прихильником "Ісламської держави".

Поліція на місці ножової атаки у Беер-Шеві

Поліція на місці ножової атаки у Беер-Шеві

В ізраїльському місті Беер-Шева чоловік здійснив автомобільний наїзд на велосипедиста, а також напав із ножем на мирних громадян. Чотирьох осіб внаслідок нападу було вбито, ще кількох поранено, повідомили у вівторок, 22 березня, в ізраїльській поліції.

За попередніми даними, 34-річний нападник працював раніше вчителем у бедуїнському поселенні Хура і був відомий правоохоронцям своїми радикальними поглядами. Поліція припустила, що трагедія може бути терористичним актом. Чоловік був застрелений озброєними перехожими, інформує AP.

Як повідомив представник ізраїльської поліції, нападник діяв наодинці. Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, у 2016 році його було засуджено до чотирьох років позбавлення волі у зв'язку зі спробою вирушити до Сирії, щоб взяти участь у боях на боці терористичного угрупування "Ісламська держава".

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У січні в регіоні Негев, де розташовані і Беер-Шева, і Хура, відбулася масова демонстрація бедуїнів, які протестують проти організованої висадки дерев на, на їхню думку, землях, що традиційно належать їм. Під час зіткнень з поліцією було поранено понад десять людей.

 

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