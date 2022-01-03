 Ізраїль послабить обмеження на в′їзд для туристів з майже 200 країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2022

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Новини

Ізраїль послабить обмеження на в'їзд для туристів з майже 200 країн

З 9 січня Ізраїль дозволить в'їзд подорожуючим з країн, віднесених до групи середнього ризику, в тому числі й України. Умовою буде підтвердження вакцинації або перенесеної коронавірусної інфекції.

Туристи в аеропорті Бен Гуріон, Ізраїль

Ізраїль послабить обмеження для туристів з багатьох країн

З 9 січня Ізраїль дозволить в'їзд іноземцям, які матимуть підтвердження вакцинації від COVID-19 чи перенесеної коронавірусної інфекції. Проте послаблення обмежень стосуватимуться лише подорожуючих з країн, які Ізраїль відносить до групи середнього ризику - "помаранчевої", повідомляє агенція Reuters у понеділок, 3 січня.

До цієї групи входить майже 200 країн, в тому числі і Україна. Окрім того, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендує розширити цей список і внести до нього Південно-Африканську Республіку, Нігерію, Іспанію, Португалію, Францію та Канаду, які наразі входять до списку "червоних", тобто країн високого ризику.

Якщо таке рішення буде ухвалене, то у "червоному" списку залишатимуться Великобританія, Угорщина, Мексика, ОАЕ, США, Танзанія, Туреччина, Швейцарія та Ефіопія. Подорожуючим з цих країн потрібно отримати спеціальний дозвіл від Ізраїлю на в'їзд на територію країни.

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Ставка на четверту дозу вакцини

Напередодні влада Ізраїлю схвалила використання четвертої дози вакцини від COVID-19. Зробити нею щеплення пропонують людям старше 60 років та медикам.

Перед цим Ізраїль схвалив використання четвертої дози вакцини виробництва BioNTech/Pfizer в якості другої бустерної для людей з ослабленим імунітетом і громадян, які проживають у закладах для літніх людей. Очікується, що в Ізраїлі четверта доза вакцини буде використовуватись як спроба запобігти серйозному перебігу хвороби у літніх людей.

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В Ізраїлі стрімко зростає кількість нових заражень

За останній час  кількість добових випадків зараження коронавірусною інфекцією у Ізраїлі зросла більш ніж у чотири рази. Очікується, що рекордної відмітки цей показник може досягти впродовж найближчих трьох тижнів.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані близко 60 відсотків населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. В той же час сотні тисяч людей, які мають право на бустерну дозу вакцини, досі нею не щепилися.

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