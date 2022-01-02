Кількість заражень коронавірусом у Європі перевищила сто мільйонів

Від початку пандемії COVID-19 кількість випадків зараження коронавірусом на території Європи, аж до Кавказу, перевищила сто мільйонів. У 52 країнах та регіонах від Атлантичного узбережжя до Азербайджану та Росії станом на вечір суботи, 1 січня, зареєстрували 100 074 753 випадки зараження коронавірусом, повідомляє агентство AFP на основі інформації від органів влади.

Це складає понад третину від 288 279 803 випадків зараження коронавірусною інфекцією, зареєстрованих у всьому світі від початку пандемії наприкінці 2019 року. Тільки за останні сім днів у європейському регіоні виявили понад 4,9 млн випадків зараження - на 59 відсотків більше, ніж за попередній тиждень. Протягом тижня нові максимуми інфікування зафіксували у 17 з 52 європейських країн та регіонів.

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Найвищі показники захворюваності - у Данії

Франція, наприклад, минулого тижня повідомила про понад мільйон нових випадків захворювання, що становить майже десять відсотків від усіх виявлених випадків зараження COVID-19 від початку пандемії. У загальносвітовому масштабі найвищі показники інфікування на сто тисяч мешканців зафіксовані в країнах Європи. На першому місці перебуває Данія, де показник захворюваності за сім днів склав 2045 хворих на сто тисяч мешканців. Далі - Кіпр з 1969 новими випадками інфікування на сто тисяч жителів та Ірландія (1964 випадки).

У Німеччині, згідно з опублікованим у суботу, 1 січня, звітом Інституту імені Роберта Коха, кількість хворих на коронавірус на сто тисяч жителів за останній тиждень становила 220,3 особи. При цьому наголошується, що через свята тести на коронавірус робили менше людей, а також не всі медичні установи оприлюднили дані про кількість заражень. Тому фактичні цифри можуть бути вищими. Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) напередодні також заявив, що реальна статистика заражень, ймовірно, удвічі-тричі вища.

Порівняно високий рівень вакцинації та зниження смертності

Кількість смертей від наслідків коронавірусу в Європі, навпаки, знижується. Минулого тижня за день помирали в середньому 3413 інфікованих COVID-19, що на сім відсотків менше, ніж попереднього тижня. Найбільше смертей від коронавірусної інфекції - в середньому 5735 смертей на добу - зареєстровано в січні 2021 року.

Рівень вакцинації проти коронавірусу в Європі дещо вищий за середньосвітовий. За даними наукового онлайн-видання Our World in Data, 65 відсотків європейців зробили хоча б одне щеплення, а 61 відсоток повністю вакциновано. У загальносвітовому масштабі ці показники становлять 58 та 49 відсотків відповідно.

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