В ЄС від коронавірусу вакциновані 78 відсотків дорослих - Єврокомісія

78 відсотків дорослого населення Європейського Союзу повністю вакциновані проти коронавірусу. Про це в понеділок, 27 грудня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у соціальній мережі Twitter.

"Сьогодні рік тому в усій Європі стартувала вакцинація проти COVID-19. Ми пройшли довгий шлях. Понад 78 відсотків дорослих в ЄС зараз вакциновані", - заявила очільниця Єврокомісії.

Вакцинація в Україні

За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, станом на 24 грудня в Україні повністю вакцинованими від коронавірусу були 42,8% дорослих. Станом на 27 грудня першу дозу вакцини отримали 14,6 мільйона осіб, повністю імунізовані двома дозами - 13,4 мільйона.

Також, як нагадли в МОЗ 27 грудня, в Україні запроваджено ревакцинальну дозу щеплення проти COVID-19 для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу. Вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців із дати введення другої дози. Наразі ревакцинальну дозу вже отримали 793 особи.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що в січні-лютому 2022 року може бути прийняте рішення про схвалення бустерної дози вакцини від коронавірусу в Україні, але за умови, що не менше 60 відсотків дорослого населення будуть щеплені принаймні однією дозою, або ж 50 відсотків дорослих двома дозами.

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