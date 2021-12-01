Глава Єврокомісії: Необхідна дискусія про обов'язкову COVID-вакцинацію

Європейському Союзу варто розглянути питання про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в умовах погіршення показників інфікування коронавірусом. Про це заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції в Брюсселі в середу, 1 грудня, повідомляє агенція dpa. За її словами, така дискусія в ЄС про обов'язкову вакцинацію була б "доцільною та зрозумілою" мірою у нинішній ситуації.

Фон дер Ляєн уточнила, що це її особиста думка, а політику вакцинації визначають національні уряди країн ЄС. Утім, за її словами, Єврокомісія пропонує згуртовано протидіяти зростанню показників зараження COVID-19 та новому варіанту коронавірусу - омікрон. Також фон дер Ляєн застерегла людей, які не бажають вакцинуватися, від "величезних наслідків для здоров'я".

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ВООЗ проти заборони подорожей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше закликала усі країни не вводити повну заборону на в'їзд, адже це не зупинить поширення нового варіанту вірусу. В організації просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей, зокрема допускають можливий карантин для тих, хто прибуває з-за кордону.

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Попри рекомендації, дедалі більше країн світу обмежують поїздки з Південної Африки. Зокрема, йдеться і про всі 27 держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що вперше новий варіант коронавірусу знайшли у Південній Африці. Згодом почали фіксувати його поширення іншими країнами і континентами. Станом на 1 грудня омікрон виявили більш ніж у 20 країнах світу, зокрема в 11 країнах-членах ЄС, в Японії, Австралії, Канаді. В Україні нині не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу.