 Глава Єврокомісії: Необхідна дискусія про обов′язкову COVID-вакцинацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Глава Єврокомісії: Необхідна дискусія про обов'язкову COVID-вакцинацію

В умовах збільшення захворюваності на COVID-19 ЄС варто розглянути питання про обов'язкову вакцинацію, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі, 1 грудня

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі, 1 грудня

Європейському Союзу варто розглянути питання про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 в умовах погіршення показників інфікування коронавірусом. Про це заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції в Брюсселі в середу, 1 грудня, повідомляє агенція dpa. За її словами, така дискусія в ЄС про обов'язкову вакцинацію була б "доцільною та зрозумілою" мірою у нинішній ситуації. 

Фон дер Ляєн уточнила, що це її особиста думка, а політику вакцинації визначають національні уряди країн ЄС. Утім, за її словами, Єврокомісія пропонує згуртовано протидіяти зростанню показників зараження COVID-19 та новому варіанту коронавірусу - омікрон. Також фон дер Ляєн застерегла людей, які не бажають вакцинуватися, від "величезних наслідків для здоров'я". 

Читайте також: Коста-Рика запровадила обов'язкову вакцинацію дітей проти COVID-19

ВООЗ проти заборони подорожей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) раніше закликала усі країни не вводити повну заборону на в'їзд, адже це не зупинить поширення нового варіанту вірусу. В організації просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей, зокрема допускають можливий карантин для тих, хто прибуває з-за кордону.

Читайте також: Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Попри рекомендації, дедалі більше країн світу обмежують поїздки з Південної Африки. Зокрема, йдеться і про всі 27 держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що вперше новий варіант коронавірусу знайшли у Південній Африці. Згодом почали фіксувати його поширення іншими країнами і континентами. Станом на 1 грудня омікрон виявили більш ніж у 20 країнах світу, зокрема в 11 країнах-членах ЄС, в Японії, Австралії, Канаді. В Україні нині не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. 

Дивитись відео 05:34

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021)

DW.COM

Єврокомісія пропонує змінити правила подорожей до ЄС із третіх країн

У Єврокомісії представили нові правила в'їзду до ЄС. "Зелений" список країн з низьким поширенням коронавірусу має зникнути, зате подорожувати зможуть ті, хто щепився Covishield і Sinovac.  

Реклама

Докладно

Чоловік на тлі червоної стрічки - символу солідарності з ВІЛ-інфікованими

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років

38 мільйонів людей у світі інфіковано ВІЛ, який призводить до захворювання на СНІД. Пандемія розпочалася 1981 року.  

Українських селян змусять платити в бюджет 1500 гривень з гектара паю

Рада ухвалила нове податкове зобов'язання для селян

Селяни платитимуть незалежно від того, чи вдалося їм виростити врожай.  