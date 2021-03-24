Коста-Рика запровадила обов'язкову вакцинацію дітей проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Коста-Рики у п'ятницю, 5 листопада, запровадило обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для громадян віком до 18 років. Дітей і підлітків будуть щеплювати препаратом Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer.

Вакцинація костариканських дітей віком від 5 до 11 років розпочнеться у березні наступного року. Країна уклала з BioNTech/Pfizer договір про постачання 3,5 мільйона доз вакцини, півтора мільйона з яких передбачені для дітей. ЗМІ зазначають, що Коста-Рика стала першою країною в світі, де вакцинацію дітей і підлітків проти коронавірусу зробили обов'язковою. Інші країни зазвичай лише рекомендують щеплювати неповнолітніх.

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За своєчасне щеплення дітей відповідають батьки або опікуни, проте вже з 15-річного віку підлітки Коста-Рики можуть вакцинуватися і без їхнього супроводу. Таким чином COVID-19 поповнив список хвороб, від яких у Коста-Риці передбачена обов'язкова вакцинація неповнолітніх. До цього списку належать, зокрема, вітряна віспа, поліомієліт та вірус папіломи людини (HPV).

Нині у Коста-Ріці принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 вже отримали близько 73 відсотків підлітків віком від 12 до 19 років, зазначає агенція dpa. Загалом близько 54 відсотків населення повністю вакциновано.

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Вакцинація дітей в Україні

В Україні вакцинація дітей та підлітків від коронавірусу є добровільною. У жовтні міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років незалежно від приналежності до групи ризику. Щеплення має здійснюватися мРНК-вакциною виробництва BioNTech/Pfizer.

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Водночас вакцинованим однією дозовою дітям, які перенесли міокардит або перикардит, необхідно відкласти введення другої дози, поки не з'явиться додаткових наукових даних щодо реакції таких дітей на щеплення.

За даними Ради національної безпеки та оборони, в Україні станом на 5 листопада у віковій групі 12-15 років щепились однією дозою 4852 дітей, повністю імунізовано - 1702. Серед підлітків 16-18 років першу дозу вакцини отримали 20423 особи, повний курс вакцинації пройшли 9458 людей.