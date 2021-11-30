 Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.12.2021

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Політика й суспільство

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (відео)

Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?

Виробники вакцин вже заявили, що готові створити бустерне щеплення, адаптоване до омікрону

Виробники вакцин вже заявили, що готові створити бустерне щеплення, адаптоване до омікрону

Омікрон має надзвичайно велику кількість мутацій, а саме 32. Для порівняння: досі найзаразніший варіант дельта має 8 мутацій. Через таку велику кількість мутацій з новим варіантом вірусу важче боротися імунним клітинам. Наскільки небезпечний омікрон і що радять робити у ВООЗ і ЄС?

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Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (відео)

Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.  

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.   

Чи правда, що вакцина від COVID-19 змінює ДНК людини? (відео)

Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.  

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео)

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?  

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Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021) 30.11.2021

Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?

Cette image au microscope électronique à transmission montre SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19. Des particules de virus apparaissent à la surface des cellules cultivées en laboratoire. Les pointes sur le bord extérieur des particules virales donnent aux coronavirus leur nom, en forme de couronne. Image capturée et colorisée aux Rocky Mountain Laboratories (RML) du NIAID à Hamilton, Montana. Crédits: NIAID

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У світі зростає занепокоєння через новий варіант коронавірусу з Південної Африки. Низка країн уже призупинили авіасполучення з цим регіоном. Що відомо про нову мутацію і чим вона небезпечна?

An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached and syringes with the logo of US biotech company Novavax, on November 17, 2020. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

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Нова вакцина може забезпечити 100-відсотковий захист від важкого перебігу COVID-19 та демонструє високу ефективність. Вона може стати серйозною допомогою у глобальній боротьбі з коронавірусом.

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