Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (відео)

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Омікрон - так називається новий варіант коронавірусу, який нині активно поширюється у світі. Наскільки він небезпечний і що радять робити у ВООЗ і ЄС?
Омікрон має надзвичайно велику кількість мутацій, а саме 32. Для порівняння: досі найзаразніший варіант дельта має 8 мутацій. Через таку велику кількість мутацій з новим варіантом вірусу важче боротися імунним клітинам. Наскільки небезпечний омікрон і що радять робити у ВООЗ і ЄС?
Дельта-варіант коронавірусу - заразніший й агресивніший, ніж інші. Деякі люди у світі помирають від нього навіть після повної вакцинації. Чи означає це, що вакцини - неефективні? Чого чекати від препаратів? Фактчек DW.
Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.
Про вакцини від COVID-19 і те, як вони впливають на здоров’я, є чимало міфів. Багато хто переймається, що мРНК вакцини - Pfizer і Moderna - можуть змінити ДНК людини. Чи так це насправді? Фактчек DW.