Омікрон уже виявили на всіх континентах, крім Антарктиди

Перші випадки інфікування омікрон-варіантом коронавірусу зафіксували в Південній Америці. 30 листопада його виявили в Бразилії у двох мандрівників, які приїхали з Південно-Африканської республіки.

"Після позитивного результату тесту подружжя зобов'язали залишатися на самоізоляції вдома", - повідомили у секретаріаті охорони здоров’я штату Сан-Паулу та зазначили, що обоє інфікованих "не були зареєстровані у державній платформі вакцинації".

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Крім того, новий варіант вірусу 30 листопада зафіксували в Японії у дипломата, який тільки-но повернувся з Намібії. Після цього в країні запровадили вакцинацію проти коронавірусу бустерною дозою для працівників системи охорони здоров'я, повідомляє агенція АР. Також Японія заборонила в'їзд до країни для всіх іноземців попередньо до кінця року. Власних громадян, які прибувають з-закордону, влада зобов'язала перебувати на карантині протягом двох тижнів.

ВООЗ проти заборони подорожей

Натомість Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни не вводити повну заборону на в'їзд, адже це не зупинить поширеність нового варіанту вірусу. В організації просять застосовувати "підхід, який ґрунтується на фактах і ризиках" до будь-яких заходів щодо подорожей, зокрема допускають можливий карантин для тих, хто прибуває з-закордону.

Попри рекомендації, дедалі більше країн світу обмежують поїздки з Південної Африки. Зокрема, йдеться і про всі 27 держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, що вперше новий варіант коронавірусу знайшли у Південній Африці. Згодом почали фіксувати його поширення іншими континентами. Станом на 1 грудня омікрон виявили більш ніж у 20 країнах світу, зокрема в 11 країнах-членах ЄС, в Японії, Австралії, Канаді.

Україна та "омікрон"

Станом на 1 грудня в Україні не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям не їздити до Південної Африки. Тих, хто приїздить звідти в Україну, на урядовій нараді вирішили зобов'язати проходити двотижневу самоізоляцію.

Як повідомлялося, за даними вчених, новий варіант COVID-19 має приголомшливу кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Так, біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-віріант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. "За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг в інтерв'ю DW.

Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування "омікроном" зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.