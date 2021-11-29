Омікрон: Україна відправлятиме прибулих з Південної Африки на ізоляцію

Міністерство закордонних справ (МЗС) України рекомендує не їздити до Південної Африки через поширення омікрон-варіанту коронавірусу. Тих, хто приїздить звідти в Україну, на урядовій нараді вирішили зобов'язати проходити двотижневу самоізоляцію. Про це у понеділок, 29 листопада, повідомляють МЗС та міністерство охорони здоров'я.

"Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве", - йдеться в заяві. Тих, хто наразі перебуває в цих країнах, просять дотримуватись протиепідемічних вимог, а в разі появи симптомів захворювання невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів.

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МЗС просить бути готовими до можливих додаткових карантинних обмежень після прибуття до України з вказаних країн. "Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Поки що Україна не запроваджувала посилені заходи через виявлення в світі нового варіанта коронавірусу. Водночас МОЗ повідомило, що тих, хто прибуває до України з зазначених країн, зобов'яжуть йти на самоізоляцію. "На урядовій нараді в понеділок вранці прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів", - зазначають у відомстві. У міністерстві попереджують: згодом перелік країн може бути розширений.

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Розповсюдження нового варіанту коронавірусу

Станом на 29 листопада в Україні не зафіксовано випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Водночас його дедалі більше виявляють в європейських країнах - Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії, Нідерландах, Данії. Новий варіант, який вперше зафіксували в Південній Африці, вже знайшли в Азії, Австралії та Північній Америці. У Південній Америці підтверджених випадків поки немає.

Попри рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я утриматись від надмірної реакції до ретельного вивчення вірусу, різні країни світу обмежують поїздки з Південної Африки. Зокрема, йдеться і про всі 27 держав-членів Європейського Союзу. Відсьогодні в'їзд іноземців, які останні два тижні перебували у південноафриканських країнах, забороняють США, а Японія оголосила, що з 30 листопада призупинить в'їзд взагалі для всіх іноземців через поширення вірусу.

Омікрон заразніший ніж дельта

За даними вчених, новий варіант COVID-19 має приголомшливу кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності: вчені зафіксували ознаки того, що омікрон-варіант поширюється швидше, ніж дельта. Так, біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-віріант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. "За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг в інтерв'ю DW.

Наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування "омікроном" зафіксовані серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

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