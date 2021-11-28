Новий варіант коронавірусу виявили на ще одному континенті

Австралія стала ще одним континентом, де зафіксували омікрон-варіант коронавірусу. Його виявили у двох подорожніх, які прибули з Південної Африки до Сіднею, повідомило в неділю, 28 листопада, міністерство охорони здоров'я штату Новий Південний Вельс (NSW).

Обидва мандрівники були повністю вакциновані. Наразі вони перебувають на ізоляції та переносять хворобу безсимптомно. Також на ізоляцію відправили близько 260 пасажирів та членів екіпажу рейсу Доха-Сідней, яким летіли інфіковані.

27 листопада Австралія ввела обмеження на поїздки - зобов'язала своїх громадян, які прибувають з країн Південної Африки, відбути 14-денний карантин, і закрила в'їзд з них для мандрівників з інших держав. Усі регулярні рейси з країн Південної Африки призупинені на два тижні, повідомляє агенція dpa.

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Новий варіант коронавірусу розповсюджується

Вперше новий варіант коронавірусу виявили в Африці. Згодом його зафіксували в Ізраїлі та Гонконзі. В Європі дедалі більше повідомляють про його виявлення: в Німеччині, Італії, Бельгії, Чехії, Великобританії. В Північній та Південній Америці підтверджених випадків інфікування поки немає.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла новому варіанту статус такого, "що викликає занепокоєння" та назву, що відповідає 15-й літері грецького алфавіту - "Омікрон". Водночас, попри рекомендації ВООЗ утриматись від надмірної реакції поки новий варіант буде ретельно вивчений, багато країн запровадили обмеження на поїздки з країн Південної Африки, зазначає агенція AP. Зокрема, йдеться про всі 27 держав-членів Європейського Союзу, Великобританію, Іран, Японію, Таїланд, Австралію, Нову Зеландію, Бразилію, Канаду чи США.

Омікрон заразніший ніж дельта

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим за дельту. "За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг в інтерв'ю DW. За його словами, дельта-варіант коронавірусу був приблизно на 60 відсотків заразнішим, ніж альфа-варіант, а тому поширення омікрон-варіанта по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з дельтою. Елінг додав, що новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій - 32 - в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності та здатності вірусу вислизати від імунних клітин ("імунній втечі").