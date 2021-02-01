Біолог: Омікрон-варіант коронавірусу може бути вшестеро заразнішим, ніж дельта

Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг (Ulrich Elling) припускає, що омікрон-варіант коронавірусу, який виявили в Південній Африці, може бути в шість разів заразнішим, ніж дельта. Про це він повідомив в інтерв'ю DW.

"За першими оцінками, він може бути на 500 відсотків заразнішим, ніж дельта", - сказав Елінг. За його словами, дельта-варіант коронавірусу був приблизно на 60 відсотків заразнішим, ніж альфа-варіант. "Тому поширення (омікрон-варіанту - Ред.) по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з дельтою", - зазначив він.

Елінг додав, що новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій - 32 - в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності та здатності вірусу вислизати від імунних клітин ("імунній втечі").

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Зупинити омікрон-варіант

Біолог переконаний, що єдиний шанс зупинити розповсюдження нового варіанту коронавірусу - це обмежити переміщення людей через кордони. "Ми маємо фактично припинити польоти з південної частини Африки та утримати вірус у межах Гонконгу та Ізраїлю, де він, очевидно, вже є", - говорить Елінг.

Водночас він зазначив, що наразі невідомо, як хвороба вражає інфікованих та чи діють вакцини. "Ми не знаємо, наскільки сильно хворіють люди в цьому регіоні Південної Африки зараз. Я впевнений, що ці дані з'являться найближчими днями, але це два параметри, які нам потрібно знати: як хворіють люди, і чи працюють вакцини", - наголосив він.

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Побоювання ECDC

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) висловив стурбованість стійкістю існуючих вакцин до нового омікрон-варіанта коронавірусу. За даними ECDC, через велику кількість генних мутацій омікрон-варіант, порівняно з іншими, вважається найнебезпечнішим.

У зв'язку з цим ECDC закликав населення до більш активних санітарно-гігієнічних заходів, що включають дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, провітрювання приміщень, часте миття рук. Поїздок до регіонів підвищеного ризику рекомендується уникати. Все це потрібно для того, щоби виграти час для вивчення вірусу, зазначила директорка ECDC Андреа Аммон (Andrea Ammon).

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Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) присвоїла омікрон-варіанту коронавірусу статус такого, "що викликає занепокоєння".