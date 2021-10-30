 Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.11.2021

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Світ

Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.

Тяжкі побічні ефекти від вакцинації проявляються рідко, свідчить статистика

Тяжкі побічні ефекти від вакцинації проявляються рідко, свідчить статистика

Одкровення футболіста Йозуа Кімміха (Joshua Kimmich) з ФК "Баварія" в ефірі телемережі Sky спровокували гучні дебати в Німеччині на вже знайому тему. Гравець зізнався, що не поспішає зі щепленням від коронавірусу через брак довгострокових досліджень. Кімміх не один: кожен четвертий німець досі не вакцинований проти COVID-19. В інших країнах, у тому числі в Україні, скептиків теж не бракує. Деякі невакциновані люди виправдовують свої вагання страхом перед можливими довгостроковими наслідками дії вакцин. У соцмережах вони публікують приклади інших вакцин, наприклад, проти свинячого грипу, які нібито спричинили довгострокові наслідки. А як насправді? Далі відповіді на найважливіші питання.

Реакції на вакцину, побічні ефекти, віддалені наслідки - у чому відмінності?

Реакції на вакцинацію зазвичай виникають невдовзі після щеплення і можуть тривати кілька днів. Наприклад, це може бути біль у місці ін'єкції або головний біль. Ці реакції організму вказують на те, що імунна система взаємодіє з вакциною. Побічні ефекти - це, так би мовити, сильніші реакції на вакцину. Вони є "небажаною реакцією організму на вакцину, яка виникає на додаток до звичайної реакції", пояснює в інтерв'ю DW голова Німецького товариства імунології та професорка Інституту трансплантаційної імунології в Ганновері Крістіне Фальк (Christine Falk). Вони серйозніші, ніж звичайні реакції на вакцину, і, за найгіршого сценарію, можуть призвести до тривалих наслідків для здоров'я. Дуже рідкісні побічні ефекти, такі як тромбоз або міокардит, вже були зафіксовані після щеплення від COVID-19.

Футболіст Йозуа Кімміх

Футболіст Йозуа Кімміх дав новий імпульс дискусії про вакцинацію

Популярний у народі термін "довгострокові наслідки", власне, і стосується побічних ефектів. Імунолог Карстен Вацль (Carsten Watzl) пояснює у своєму популярному дописі у Twitter, що йдеться про ті ж самі побічні ефекти, які проявляються дещо згодом. Наприклад, якщо побічний ефект виникає лише у однієї людини на мільйон, то помітним це стає тоді, коли вакцинувалися кілька мільйонів осіб.

У випадку вакцин проти COVID-19 на даний момент у світі вже було використано понад 6,8 мільярда доз. Отже, рідкісні побічні ефекти можна ідентифікувати відносно швидко. "Багато людей вже зробили щеплення, навіть вже багато місяців тому. Тож ми досить упевнено можемо говорити про можливі побічні ефекти", - пояснює імунолог Райнгольд Ферстер (Reinhold Förster).

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А як щодо виявлених лише згодом випадків тромбозу від AstraZeneca?

Ферстер підтверджує, що цей рідкісний побічний ефект виявили вже після ​​початку масового використання вакцини AstraZeneca. Ідеться про деякі важкі випадки тромбозу, наприклад, тромбозу синусових вен. "Дослідження, зроблені перед допуском вакцини, можуть вказати на найпоширеніші реакції, але, на жаль, не на рідкісні через відносно невелику кількість випадків", - пояснює імунологиня Фальк. Тому цей побічний ефект виявили вже після допуску.

За даними австралійських органів охорони здоров'я, тромбоз виникає лише у чотирьох-шістьох людей з мільйона вакцинованих AstraZeneca. За даними німецького Федерального центру медичної інформації, більшість випадків тромбозу зазвичай виникали через два-три тижні після вакцинації, переважно у людей віком до 60 років. З цієї причини з 1 квітня в Німеччині рекомендовано вакцинувати AstraZeneca людей віком від 60 років. Якщо побічний ефект виявлено на ранній стадії, він піддається лікуванню.

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Скільки часу потрібно на розщеплення вакцини в організмі?

У Євросоюзі наявні два різні типи вакцин, допущені до використання: мРНК-вакцини від Biontech/Pfizer або Moderna та векторні вакцини, такі як AstraZeneca або Johnson & Johnson. За словами імунологині Фальк, процес повного розщеплення в організмі триває у випадку обох типів вакцин від кількох днів до кількох тижнів. Наприклад, мРНК-вакцини містять, так би мовити, план певного компонента вірусу - після щеплення імунна система стимулюється, і проти цього компонента утворюються антитіла. Потім, за даними виробника, мРНК повністю засвоюється, тож уже не може викликати жодних довгострокових запізнілих ефектів. "Немає жодних ознак того, що можуть бути подальші реакції", - сказав в інтерв'ю DW Ферстер.

Векторні вакцини також містять план певного компонента вірусу і стимулюють імунну систему виробляти антитіла. За даними того ж таки Федерального центру медичної інформації, вектори вакцини зникають через короткий проміжок часу, тому вони не можуть викликати запізнілу реакцію організму.

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А як у випадку вакцин від інших захворювань?

При вакцинації Pandemrix проти свинячого грипу теж згодом було виявлено дуже рідкісний побічний ефект: нарколепсію, сонну хворобу. Спочатку було вакциновано порівняно невелику кількість осіб, тому побічний ефект виявили лише за кілька місяців, і, за словами імунолога Ферстера, вдалося це зробити завдяки великій кількості вакцинованих. Найчастіше так і стається.

Чоловік на ліжку, який дивиться на будильник

Нарколепсія проявляється і в порушеннях сну

Цей побічний ефект вакцини Pandemrix іноді виникав у дітей та молоді у віці від чотирьох до 19 років протягом кількох тижнів. На підставі епідеміологічних досліджень, йдеться про від двох до шести випадків нарколепсії на 100 тисяч вакцинованих дітей та підлітків. Зараз вакцина більше не використовується в ЄС.

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Які побічні ефекти зареєстрували після вакцинації проти COVID-19?

Відомими і водночас дуже рідкісними побічними ефектами вакцин проти коронавірусу, які наводить німецький Інститут Пауля Ерліха, є, наприклад, міокардит, запалення серцевого м'яза, і перикардит, запалення перикарда, хоча причинно-наслідковий зв'язок остаточно ще не встановлено. Також повідомлялося про анафілактичні реакції, тромбоз синусової вени, синдром Гієна-Барре та тромбоцитопенію або імунну тромбоцитопенію.

Виходячи із наявних зараз даних, провідні імунологи Німеччини значною мірою виключають, що в результаті вакцинації від COVID-19 побічні ефекти можуть проявитися через тривалий час. Організм реагує на вакцину відразу після щеплення або через кілька тижнів - тоді й можуть розвинутися реакції або серйозніші побічні ефекти.

У найгірших, але дуже рідкісних випадках, це можуть бути, наприклад, тромбози або міокардит, які також можуть мати тривалі наслідки для здоров'я людини. З огляду на те, що у світі вже використано майже сім мільярдів доз вакцини, досі були виявлені дуже рідкісні побічні ефекти. Наукових досліджень щодо можливих довгострокових наслідків поки немає. Водночас на думку опитаних DW імунологів, довгострокові наслідки через роки, яких побоюються деякі антивакцинатори, неможливі. До того ж таких випадків не зафіксовано і щодо вакцин від інших хвороб. Вакцини швидко розщеплюються організмом і не можуть викликати жодних подальших реакцій.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Тяжкі побічні ефекти від вакцинації проявляються рідко, свідчить статистика

Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Фактчек DW.  

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