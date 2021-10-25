В уряді ФРН відреагували на відмову гравця "Баварії" Кімміха вакцинуватися

Висловлювання футболіста мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини з футболу Йозуа Кімміха (Joshua Kimmich) щодо вакцинації від коронавірусу спровокувало бурхливу реакцію в німецьких ЗМІ та суспільстві.

23 жовтня під час інтерв'ю після домашнього матчу "Баварії" проти "Гоффенгайма" 26-річний футболіст зізнався, що не вакцинувався проти коронавірусу через побоювання щодо ймовірних довготривалих побічних дій такого щеплення.

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У понеділок, 25 жовтня, на цю заяву відреагували у німецькому уряді. Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) висловив сподівання, що футболіст змінить свою думку і все ж таки вакцинується, оскільки існують "чіткі і переконливі відповіді" від експертів щодо безпеки вакцин. Якщо Кімміх зробить щеплення, то він, "як той, на кого дивляться мільйони людей, міг би стати справжній взірцем", додав Зайберт.

Під час суботнього інтерв'ю Кімміх зауважив, що йому бракує досліджень довготривалого впливу вакцин від коронавірусу на організм людини. Він додав, що воліє краще регулярно тестуватися на коронавірус замість того, щоб робити щеплення. Водночас він не виключив, що у майбутньому змінить свою думку й вакцинується проти COVID-19. "Я усвідомлюю свою відповідальність", - запевнив футболіст.