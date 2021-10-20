Вакцинація, тест або одужання: в Австрії запроваджують нові правила для працівників

Уряд Австрії у середу, 20 жовтня вирішив, що з 1 листопада усі працівники в країні, які на робочому місці мають безпосередній контакт із клієнтами чи колегами, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

Органи охорони здоров'я проводитимуть перевірки дотримання нових правил. У разі порушення цих норм передбачений штраф у розмірі 500 євро для працівників та 3600 євро для роботодавців, заявив міністр праці Австрії Мартін Кохер (Martin Kocher). Він висловив сподівання, що штрафів удасться уникнути, приміром, якщо люди, які відмовляються щеплюватися або не мають негативного тесту на COVID-19, будуть працювати вдома або якщо роботодавці вживатимуть заходів для активнішої вакцинації працівників.

Водночас нові правила не стосуватимуться працівників, які під час роботи не контактують з іншими людьми, наприклад, водіїв вантажівок.

Читайте також: "Ви вже вакциновані від COVID-19"? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус

Також передбачений перехідний період до 14 листопада. До цього часу працівники, які не мають документа про вакцинацію, негативний результат тесту чи одужання, повинні будуть носити захисну маску типу FFP2.

Нині в Австрії зростає число нових випадків зараження COVID-19. За останню добу влада зафіксувала понад 3700 нових випадків. В Австрії повністю вакциновано майже 62 відсотки населення.

Австрія - не перша країна ЄС, що запроваджує більш жорсткі правила для працівників у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Минулого тижня обов'язок мати так званий COVID-паспорт на робочому місці набув чинності в сусідній Італії.

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу в Україні

4 жовтня МОЗ зобов'язало вакцинуватисявід COVID-19 працівників закладів освіти незалежно від типу та форми власності, а також співробітників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів і працівників місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів. Освітян, які до листопада не зроблять хоча б одне щеплення від COVID-19, відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

Згодом міністерство обіцяє розширити перелік професій, для яких щеплення обов'язкове, й додати до нього працівників усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і працівників поштових послуг.

Читайте також: Обов'язкова вакцинація проти COVID-19 в Україні: хто наступний?

Станом на 20 жовтня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 8,2 мільйона людей. Повністю щепилися більш як 6,6 мільйона українців.