Освітян, які не вакцинуються до листопада, відсторонять від роботи - МОЗ України

Освітян, які не зроблять щеплення від коронавірусу до листопада, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, заявили в міністерстві охорони здоров'я України.
Освітян, які до листопада не зроблять хоча б одне щеплення від COVID-19, відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України з посиланням на очільника відомства Віктора Ляшка у середу, 13 жовтня.
У МОЗ нагадали, що освітяни належать до переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою для повноцінної роботи. "Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. Насамперед ідеться про захист свого життя та здоров'я, безпеку дітей", - наголосив міністр.
Також у МОЗ рекомендували перенести осінні канікули в закладах освіти на 18 жовтня через погіршення епідситуації.
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4 жовтня МОЗ зобов'язало вакцинуватися від COVID-19 працівників закладів освіти незалежно від типу та форми власності, а також співробітників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів і працівників місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.
Згодом міністерство обіцяє розширити перелік професій, для яких щеплення обов'язкове, й додати до нього працівників усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і працівників поштових послуг.
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Станом на 12 жовтня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 7,6 мільйона людей. Повністю щепилися більш як 6,2 мільйона українців.
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