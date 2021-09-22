 Освітян, які не вакцинуються до листопада, відсторонять від роботи - МОЗ України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Освітян, які не вакцинуються до листопада, відсторонять від роботи - МОЗ України

Освітян, які не зроблять щеплення від коронавірусу до листопада, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, заявили в міністерстві охорони здоров'я України.

В Україні вакцинація обов'язкова для освітян і чиновників

В Україні вакцинація обов'язкова для освітян і чиновників

Освітян, які до листопада не зроблять хоча б одне щеплення від COVID-19, відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України з посиланням на очільника відомства Віктора Ляшка у середу, 13 жовтня.

У МОЗ нагадали, що освітяни належать до переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою для повноцінної роботи. "Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. Насамперед ідеться про захист свого життя та здоров'я, безпеку дітей", - наголосив міністр.

Також у МОЗ рекомендували перенести осінні канікули в закладах освіти на 18 жовтня через погіршення епідситуації.

Читайте також: COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч нових випадків і 471 смерть

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу в Україні

4 жовтня МОЗ зобов'язало вакцинуватися від COVID-19 працівників закладів освіти незалежно від типу та форми власності, а також співробітників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів і працівників місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

Згодом міністерство обіцяє розширити перелік професій, для яких щеплення обов'язкове, й додати до нього працівників усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і працівників поштових послуг.

Читайте також: Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику?

Станом на 12 жовтня в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 7,6 мільйона людей. Повністю щепилися більш як 6,2 мільйона українців.

Дивитись відео 07:39

Обов’язкова вакцинація: немає щеплення - немає зарплати? (15.07.2021)

DW.COM

ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

Обов'язкова вакцинація не порушує право на повагу до приватного та сімейного життя, вирішив суд у Страсбурзі. Він визнав правомірними дії чеської влади у справі за позовом кількох сімей.  

США запровадять обов'язкову COVID-вакцинацію для військових

Після повного допуску на ринок США вакцини від Biontech/Pfizer Пентагон запроваджує обов'язкову вакцинацію для американських військових. Також обов'язкові щеплення робитимуть вчителям у Нью-Йорку.  

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

Держслужбовців різних рівнів та освітян в Україні хочуть зобов’язати робити щеплення проти COVID-19. Обов’язкова вакцинація буде умовою для продовження їхньої подальшої роботи. Профспілки погрожують протестами.  

Німеччина: 10 відсотків COVID-пацієнтів відділень інтенсивної терапії вакциновані

Кожен десятий пацієнт відділень інтенсивної терапії в Німеччині з коронавірусом у серпні-вересні був вакцинований.  

Щодо бустерної дози вакцини в Україні вирішуватитмуть за місяць - Кузін

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, експертам потрібно додатково вивчити питання доцільності третьої дози вакцини від COVID-19. Наразі її розглядають тільки для людей з груп ризику.  

Також за темою

A medic prepares to administer a dose of an AstraZeneca COVID-19 vaccine marketed under the name CoviShield, to a Ukrainian serviceman at a military base near the front-line town of Krasnohorivka, eastern Ukraine, Friday, March 5, 2021. Ukrainians are becoming increasingly opposed to vaccination: an opinion poll this month by the Kyiv International Institute of Sociology found 60% of the country's people don't want to get vaccinated, up from 40% a month earlier. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

В Україні зобов'яжуть чиновників та освітян вакцинуватися від COVID-19 22.09.2021

Міністерство охорони здоров'я України запровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників та освітян, заявив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

TOPSHOT - A nurse prepares a measles vaccine to a boy in the school of Lapaivka village near the western Ukrainian city of Lviv on February 21, 2019. - The mobile brigade, which consists of two pediatricians and a nurse, arrived to the Lapaivka village as part of the health ministry's special operation in this region, leading in terms of registered measles cases. A measles epidemic is still not declared in Ukraine, though in 2018 the country recorded highest number of measles cases in European region. Since the start of 2019, around 20,000 people in Ukraine have contracted this highly contagious viral disease. Nine people, including two children, have died of measles in Ukraine this year. (Photo by Yuri DYACHYSHYN / AFP) (Photo credit should read YURI DYACHYSHYN/AFP/Getty Images)

Пандемія COVID-19: чи стане вакцинація в Україні обов'язковою 06.08.2021

Нового сплеску COVID-19 швидше за все не минути. Але як уникнути чергового тотального локдауну в країні, де на сьогодні вакциновано лише п’ять відсотків населення.

A COVID-19 patient is treated in the Lviv regional hospital for infectious diseases on July 1, 2020. - The World Health Organisation listed Ukraine among two dozen countries in Europe that had seen resurgences of the coronavirus for the first time in months. Ukraine reported a record daily increase of 1,109 new coronavirus cases as authorities warned lockdowns may have to be re-imposed. And over the past two weeks the country's western Lviv region has been reporting the biggest daily record of infections compared to another areas, ranging from 100 to over 200 cases every day. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

В Україні виявили майже 5800 нових випадків СOVID-19 16.09.2021

В Україні стрімко зростає рівень захворюваності на COVID-19. За останню добу зафіксували 5744 нових випадків зараження коронавірусом.

Реклама

Докладно

Порядки в Афганістані тепер встановлюють таліби

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.  

Логотип Міжнародного валютного фонду

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

Економіка України зросте лише на 3,5 відсотка, замість прогнозованих чотирьох, передбачають у МВФ.  