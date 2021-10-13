COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч нових випадків і 471 смерть

В Україні протягом доби 12 жовтня померла 471 особа, яка мала коронавірусну хворобу COVID-19. Таку статистику наводить пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо". Даний показник смертності - другий найвищий від початку пандемії. Антирекод за смертністю зафіксували 7 квітня цьогоріч, тоді зареєстрували 481 летальний випадок.

Загалом 12 жовтня зафіксовано 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом, що є одним з найвищих показників протягом останніх місяців. Госпіталізовано 4 901 особу, одужали 6 462 пацієнти.

Найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях і м. Київ (978).

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Очільник МОЗ України Віктор Ляшко раніше визнав, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ. З 23 вересня на всій території країни діє "жовта" зона епідеміологічної небезпеки. З 15 жовтня Херсонська область стане першою, в якій запровадять обмеження "червоної" зони. Крім того, через погіршення епідемічної ситуації з 21 жовтня міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи тих, кто має негативний результат тесту на коронавірус.