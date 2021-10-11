Міжобласний транспорт в Україні возитиме лише вакцинованих чи з тестом

Український уряд затвердив нові правила пасажирських перевезень автобусами, авіацією та залізницею між регіонами країни у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусу. В областях, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки, водій і пасажири зобов'язані мати при собі сертифікат вакцинації від COVID-19 або результати ПЛР-тестування, повідомляє пресцентр міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України. Рішення ухвалили на засіданні уряду в понеділок, 11 жовтня.

Нові правила діятимуть з 21 жовтня. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав їх "вимушеним кроком для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян", цитує пресцентр МОЗ. Нововведення стосуватимуться як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів лише міжобласного значення. Відповідальність за їхнє дотримання покладається на перевізників.

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Нова хвиля коронавірусу в Україні

Перед цим Віктор Ляшко визнав, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ. В інтерв'ю "Голосу Америки" він повідомив, що показники захворюваності на COVID-19 вже наблизились до показників осені 2020 року.

Наразі більш ніж половина регіонів України відповідають показникам "помаранчевої зони" епідеміологічної небезпеки. Він не передбачає додаткових обмежень, а є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони. Область автоматично потрапляє до "помаранчевої зони", приміром, якщо там спостерігається вища за встановлену МОЗ норму завантаженість лікарняних ліжок з киснем, зростання коефіцієнту виявлених випадків COVID-19 під час тестування до понад 20 відсотків, або ж якщо кількість госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу удвічі вища, ніж за тиждень до того.

Карантинні обмеження вже посилили в Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, а також у Львові й Херсоні.

За добу 10 жовтня в Україні зафіксували понад 8,8 тисячі випадків захворювання на COVID-19, 207 людей, у яких був вірус, померли. Нагадаємо, з 23 вересня по всій Україні запроваджено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Він передбачає обмеження для бізнесу. Так, кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати лише з наповненістю двох третин місць, а заклади харчування - якщо відстань між столиками сягає не менш 1,5 метра. Освітні установи та громадські заклади можуть працювати без обмежень у разі, якщо 80 відсотків персоналу вакциновано хоча б однією дозою.