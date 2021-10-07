В Україні погіршується епідситуація: кількість нових випадків COVID-19 перевищила 15 тисяч

В Україні станом на ранок четверга, 7 жовтня, зафіксовано 15 125 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому було госпіталізовано 3541 особу, одужали 4380 осіб, 314 померли, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 497 643 особи, одужали 2 277 762 особи, летальних випадків - 57 840.

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Кількість виявлених заражень у світі перевищила 237 мільйонів

За даними Worldometers, всього у світі станом на ранок четверга на COVID-19 захворіли 237 109 904 людини, з них одужали 214 270 247 осіб. Кількість померлих становить 4 841 241.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (44 918 565), Індія (33 894 312), Бразилія (21 517 514), Великобританія (8 006 660) та Росія (7 662 560). Україна наразі перебуває на 19-у місці у загальному рейтингу країн за кількістю випадків коронавірусної хвороби.

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Кілька областей днями можуть потрапити у "червону" зону карантину

Через стрімке зростання рівня інфікування коронавірусом міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження у Львові з 14 жовтня, повідомив у середу, 6 жовтня, мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Критеріям "червоної" зони вже відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області, зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко на брифінгу в середу.

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"Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - заявив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Утім, він не уточнив, про які саме області йдеться.

Нагадаємо, що з 23 вересня по всій Україні запроваджено "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Він передбачає обмеження для бізнесу. Так, кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати лише з наповненістю 2/3 місць, а заклади харчування - якщо відстань між столиками сягає не менш 1,5 метра. Освітні установи та громадські заклади можуть працювати без обмежень у разі, якщо 80 відсотків персоналу вакциновано хоча б однією дозою. Обмежень у роботі громадського транспорту не передбачено.