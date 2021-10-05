В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19

В Україні стрімко зростають показники захворюваності на коронавірусну хворобу. Львів днями може опинитись у "червоній" зоні карантину.
В Україні станом на ранок вівторка, 5 жовтня, зафіксовано 9 846 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому госпіталізована 1 881 особа, одужали 4 229 осіб, 317 померли, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо".
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 469 856 осіб, одужали 2 268 752 особи, летальних випадків - 57 206.
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Львів наближається до "червоної" зони епіднебезпеки, повідомив мер міста Андрій Садовий. "Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже до неї входимо. Гадаю, через декілька днів питання стоятиме суворіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях", - заявив Садовий у понеділок, 4 жовтня.
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Водночас мер міста відзначив позитивну динаміку з вакцинації. "Фактично вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80 відсотків плюс", - додав він.
Нагадаємо, за попередні дні в Україні фіксували такі показники захворюваності на коронавірусну хворобу: 4 жовтня - 4 821, 3 жовтня - 7 967, 2 жовтня - 11 809, 1 жовтня - 12 034 нових випадки захворювання на СOVID- 19.
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