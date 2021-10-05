 В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2021

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Новини

В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових хворих на СOVID-19

В Україні стрімко зростають показники захворюваності на коронавірусну хворобу. Львів днями може опинитись у "червоній" зоні карантину.

Лікарі екстреної медичної допомоги на вулиці у Києві, січень 2021 року

Лікарі екстреної медичної допомоги на вулиці у Києві (архівне фото)

В Україні станом на ранок вівторка, 5 жовтня, зафіксовано 9 846 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому госпіталізована 1 881 особа, одужали 4 229 осіб, 317 померли, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 469 856 осіб, одужали 2 268 752 особи, летальних випадків - 57 206.

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Львів днями може перейти до "червоної зони"

Львів наближається до "червоної" зони епіднебезпеки, повідомив мер міста Андрій Садовий. "Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже до неї входимо. Гадаю, через декілька днів питання стоятиме суворіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях", - заявив Садовий у понеділок, 4 жовтня.

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Водночас мер міста відзначив позитивну динаміку з вакцинації. "Фактично вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80 відсотків плюс", - додав він.

Нагадаємо, за попередні дні в Україні фіксували такі показники захворюваності на коронавірусну хворобу: 4 жовтня - 4 821, 3 жовтня - 7 967, 2 жовтня - 11 809, 1 жовтня - 12 034 нових випадки захворювання на СOVID- 19.

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