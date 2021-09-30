В Україні зафіксували майже 12 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 30 вересня, за минулу добу зафіксовано 11 757 нових випадків захворювання на COVID-19. При цьому госпіталізовані 2556 осіб, померли 194 людини, а одужали - 3839 людей, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України в своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях. У Києві зафіксовано 563 випадки.

За весь час пандемії в Україні коронавірусом в Україні інфікувалися понад 2,4 мільйона осіб. Водночас 56 274 з них померли, а понад 2,2 мільйона - одужали.

Нагадаємо, що в попередні дні в Україні повідомляли про такі показники захворюваності: 29 вересня зафіксовано 9666 нових випадків захворювання на СOVID-19, 28 вересня зафіксовано 6552 нових випадки, 27 вересня зафіксовано 3007 випадків СOVID-19, 26 вересня - 4 647 нових випадків СOVID-19, 25 вересня - 8267 нових випадків, 24 вересня - 9058 нових захворювань на СOVID-19.

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