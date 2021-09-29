У Швеції скасували майже всі карантинні обмеження, які упродовж пандемії й так були відносно м'якими порівняно з іншими країнами. З середи, 29 вересня, у країні більше не діють обмеження щодо максимальної кількості учасників публічних заходів, концертів та спортивних подій. Великі приватні свята, як-от весілля та дні народження, також дозволені без обмеження числа гостей. Рекомендація працювати вдома також більше не діє. Втім, кожен, хто має симптоми коронавірусу, повинен самоізолюватися та робити тести, зазначає інформагенція dpa.

Уряд Швеції та відомство з охорони здоров'я пояснили ці послаблення успішною кампанією з вакцинації. Принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 83 відсотків населення країни старше 16 років, двома дозами щеплені понад 76 відсотків.

Водночас у країні продовжують діяти рекомендації для тих, хто ще не пройшов повну вакцинацію. Невакциновані дорослі повинні уникати великого скупчення людей і мають утримуватися від тісних контактів з людьми з груп ризику або людьми похилого віку. Раніше більшість коронавірусних обмежень скасували також Данія та Норвегія.