 Данія скасувала всі коронавірусні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

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Новини

Данія скасувала всі коронавірусні обмеження

У Данії остаточно скасували всі обмеження, запроважені раніше через пандемію COVID-19. Причиною такого кроку став високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні.

Копенгаген

Копенгаген

У Данії з п'ятниці, 10 вересня, скасовані останні обмеження, запроваджені раніше через пандемію COVID-19. Відтепер, наприклад, масові заходи на кшталт дискотек чи матчів данської вищої футбольної ліги можна відвідувати, не пред'являючи COVID-паспорт - підтвердження вакцинації, одужання від хвороби чи негативного тесту. Зобов'язання носити маску та інші коронавірусні обмеження були поступово скасувані в країні ще в минулі тижні та місяці, повідомляє інформагентство dpa.

Причиною відмови Данії від коронавірусних обмежень став високий рівень вакцинації від COVID-19, зазначив наприкінці серпня данський міністр охорони здоров'я Магнус Хейніке. В країні повністю вакциновані 83 відсотки населення віком від 12 років.

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Водночас зберігаються обмеження на в'їзд до Данії, які залежать від країни, з якої прибуває людина. Німецькі подорожні, наприклад, зобов'язані пройти тест на коронавірус. Ця вимога, однак, не стосується приїжджих з федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн, що межує з Данією.

Для громадян України Данія є відкритою із 17 липня. Як повідомив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, для в'їзду до Данії українцям потрібно буде робити тести на коронавірус перед мандрівкою та після прибуття до країни.

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